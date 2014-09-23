維族學者被判無期徒刑 國際社會喊「冤」

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新疆烏魯木齊中級法院周二（9月23日）做出判決，中國中央民族大學學者伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）「分裂國家」罪名成立，判處無期徒刑、剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

這一宣判公布後，國際社會紛紛表態，認為對他的判刑「過重」，並不利於中國當局化解在新疆的民族矛盾。

歐盟周二發表的聲明對判決表示譴責，並呼籲中國立即無條件釋放伊力哈木·土赫提。

歐盟聲明認為，對伊力哈木·土赫提的無期徒刑「完全沒有理由」。

國際特赦組織形容這次判決「侮辱司法」。

該組織的中國研究員倪偉平（William Nee）說：「這可恥的判決毫無根據。伊力哈木致力在種族之間建立和平橋樑，結果卻遭受有政治動機的指控懲罰。」

總部設在紐約的人權觀察組織中國部主任索菲·理查森星期二透過Twitter說：「伊力哈木一貫地、勇敢地且明確地，以和平方式倡導不同族群及其與國家之間的理解與對話，如果北京是這樣定義『分裂主義』活動，新疆當地和族群之間的緊張將難望平息。」

世界維吾爾人大會發言人迪里夏提表示，中國當局重判伊力哈木，發出了明確的信息，讓希望通過法律程序和提出合理建議來改變維吾爾人現狀的維吾爾人，以及對中國抱有希望和搖擺不定的維吾爾人感到徹底的失望。

「這讓他們意識到，想要獲得平等和有尊嚴的生活，只有抵抗。」

中國外交部發言人華春瑩周二在回應外界對這一判決的批評時表示：中國一如既往反對其他國家干涉中國的司法獨立。

國際輿論

周二對伊力哈木的判刑引起國際輿論嘩然。

美國《紐約時報》的報道認為：「這是最近幾年中國官方對政治異見人士最為嚴厲的判決。」

法新社的報道也認為，在習近平治下，中國打壓異議人士，數十名學者、記者和活動人士被拘捕或監禁，但是對伊力哈木·土赫提的判決卻是近年來最重的。

英國廣播公司BBC的英文報道稱，周二對伊力哈木的無期徒刑是控制不斷增加的新疆暴力戰役中發出的信號：中國已經再也容不下一個敢言的溫和人士。

在香港的《南華早報》也認為這是對該維吾爾學者「罕見的重刑」。

「重刑」

就在伊力哈木·土赫提被判處無期徒刑的前幾天，中國公安部、最高人民法院、最高人民檢察院聯合出台了《關於辦理暴力恐怖和宗教極端刑事案件適用法律若干問題的意見》。

該意見指示：煽動民族仇恨、民族歧視，情節嚴重的，以煽動民族仇恨、民族歧視罪定罪處罰。同時構成煽動分裂國家罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

44歲的伊力哈木是中共黨員。他在2006年創辦「維吾爾在線」網站，因經常發表捍衛維族人權利的言論，並多次公開質疑北京高壓統治新疆，遭到當局長期監控。

在香港的中國問題評論員林和立也認為，本次對伊力哈木·土赫提這樣一個知識分子的無期徒刑顯示，北京對打擊新疆的恐怖活動分裂活動不會手軟，也預示今後中國當局對新疆的手段會比目前更加強硬。

（撰稿：羅玲 責編：路西）