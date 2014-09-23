圖片版權 Getty Image caption 「佔中」發起人表示，市民到中環可用合法方式聲援。

香港民間人權陣線發言人透露，已經向香港警方撤回今年十月一日遊行申請，最大可能是直接在中環或某個地方進行集會。不過由民主發展網絡名義向警方提出當日的集會申請，仍跟警方磋商中。

民陣召集人楊政賢向BBC中文網表示，決定不再與政府在申請遊行集合地點上糾纏，因此決定正式撤回十月一日的遊行申請，他透露最大可能是直接在中環進行集會，至於具體應變方案內容將於適當時間公布。

他表示有意欲出來表達要求的市民不會因為集合地點改變而卻步。

楊政賢說，民陣與「佔領中環」行動協調後，改以民主發展網絡向警方申請在十月一日下午三時至晚上十二時前，五千人在遮打道行人專區集會。據了解，警方仍沒有批准該集會申請，雙方仍在磋商中。

負責批出香港維多利亞公園場地的康文署日前已拒絕民陣十月一日以維園中央草坪作為遊行出發地點，反建議民陣改於十月二日租用維園6個足球場及中央草坪舉行公眾集會。

「和平佔中」發起人之一陳健民向BBC中文網表示，十月一日當日如何，目前存在很多變量，是否遊行是否集會仍沒有最終決定，他指政府是沒有任何理由不批准和平合法的集會，這是市民的權利。

「圍觀」聲援

陳健民23日在香港報章發表了一篇題為「圍觀」的文章，內容指出很多市民都嚮往民主自由，只是未能承受公民抗命的代價，而他們卻不曉得「圍觀的力量」有多大。

文章指出：「在即將發生的「佔領中」環行動中，可能有以千計市民在中環堵路抗議，他們當中有宗教領袖、立法會議員、教授、律師、醫生、社工、勞工、婦女、退休人士等，將一同經歷一個抗命的洗禮；但要佔中產生巨大的影響力，還需有萬計的市民到中環用合法的方式聲援。」

陳健民的文章指出，合法聲援「佔中」4件事包括：1. 加油打氣2. 物資流轉3. 監察警方 4. 信息傳播。

文章又指出，譴責政府失信、向假普選說不、要「佔中」和平有尊嚴地進行，靠大量市民聲援，圍觀改變命運。

他指，香港有許多大型示威活動的經驗，試過10多萬人佔領政總沒有出現混亂，因為香港絕大部分人是愛好和平。

(責編：董樂）