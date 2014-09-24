習近平兩年來反腐令澳門賭博旅遊蕭條

圖片版權 AFP Image caption 隨著中國經濟放緩影響到了商家財富，來澳門一擲千金的豪賭客戶變得越來越少。

澳門的賭場旅遊經營公司感到了中國反腐努力的影響，反腐令澳門這個世界最大的賭博中心出現虧空。

許多旅遊經營公司把賭客轉往菲律賓和越南等其他地方，另外一些經營者則選擇停業。

中國國家主席習近平將近兩年的反腐行動打擊了腐敗官員和富商，造成澳門高端賭場營業下降。分析認為今年澳門賭博業可能會經歷歷史上的最低點。

隨著中國經濟放緩影響到了商家財富，來澳門一擲千金的豪賭客戶變得越來越少。

而那些賺取賭場佣金帶來豪賭客戶的旅遊組織者也越來越不願意向賭客借錢還賭債，因為現在討債的難度越來越大。

澳門當局和那些同北京保持關係的方面依賴這些賭博經營者搜集被懷疑洗錢的中國腐敗官員的信息。

一位不願意透露姓名的旅遊經營者說，雖然北京並沒有直接控制他們，但是澳門當局受到來自北京的微妙壓力。因為搜集信息的壓力很大，現在中國的低級官員來澳門賭博也越來越難。

(編寫/責編：橫路)