逾百香港中學生確認參加罷課爭取普選

圖片版權 Getty Image caption 學民思潮發起周五（26日）中學生罷課一天，超過一百名中學生報名。

香港學生團體學民思潮發起中學生在9月26日罷課一天，內容包括在中環政府總部外集會，參與公民講堂及晚上參加集會，目前超過一百名中學生報名參加。

這次中學生罷課跟正在進行的大學生罷課，都是為了抗議中國全國人大常委會通過對香港政改的決議。這是首次有團體發起中學生罷課。

學民思潮召集人黃之鋒向BBC中文網表示，周五中學生罷課一天的詳情包括當日早上集合後，將在香港政府總部外的添美道集會，進行「朝十晚四」公民講課，之後舉行集會。

「罷課不罷學」

黃之鋒呼籲不可以參加罷課的中學生可在身上或書包掛上黃絲帶，或者放學後到香港政府總部外集會。

黃之鋒說，參加罷課的學生表示已得到家長同意及簽署了承諾書；不過也有中學生向他們反映，有學校教職員表示不管是否得到家長同意，只要確認是參加罷課，將會受到處罰。

學民思潮強調這次是「罷課不罷學」，當日已經安排幾名講者出席為學生進行公民教學。

黃之鋒表示，集會是在中環政府總部公民廣場外的進行，學民思潮已向警方申請集會不反對通知書，但未有回復。

他強調這次集會絕對會是和平進行，沒有計劃發起堵路行動，一切以中學生的安全為前題。