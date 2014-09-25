香港罷課學生徹夜留守特首官邸門外

圖片版權 Reuters Image caption 遊行學生高舉畫上「殭屍牙」的梁振英假頭像，表示要展示他的真面目。

香港學聯周四（25 ）夜晚宣佈，由於警方拒絕所有要求，加上特首梁振英不肯出來與學生見面，決定留守特首官邸禮賓府。

此前，大約5000名學生在添馬公園舉行晚會，大約在9時半，約4000名學生啟程前往禮賓府，但因為道路狹窄，隊伍前進緩慢，又在花園道路口遇上警方布下的防線，學生一度被阻止繼續前進。

香港警方在花園道路口擺下鐵馬，並不斷廣播要求遊行人士冷靜，遵從警方的指示。

在此期間，遊行學生一度衝破警方防線，並衝進行車線。

學聯在出發前曾表示，今晚遊行的主要目的是為了「緝拿梁振英」，要求他和學生對話。遊行學生沿途高呼「還我普選」的口號。

學聯強調這次是公民抗命，因此這次遊行事先沒有向警方申請不反對通知書。

遊行學生和市民大約在深夜12時抵達並集結在禮賓府門外，要求梁振英半小時內會見遊行人士。

他們高呼「梁振英，出嚟（出來）」，並批評他避見市民。

至深夜約12時半，香港學聯宣佈，由於警方拒絕所有要求，加上特首梁振英不肯出來回會，今晚留守禮賓府。

公民抗命

過去四天裏，香港24所大學和學院的學生舉行罷課，要求實現特首選舉的完全民主，而不是北京想要的實現篩選候選人的中國式假選舉。

北京的中央政府在上個月拒絕香港民主派提出的自由挑選下屆特首人選的要求。

預計，這一示威抗議將在10月1日以親民主活動人士「佔領中環」的模式全面升級。

周四夜晚的遊行是在罷課學生向梁振英發出的與學生對話的48小時最後通牒到期後啟動的。

梁振英雖然沒有與學生見面，但港府發表一份聲明說：「行政長官及特區政府明白及尊重同學們對民主理想的追求和執著，以及對香港未來的期望和承擔。」

梁振英本人則在出席一個青年活動時表示，大家應思考是否仍堅持用罷課手段，爭取基本法沒有的公民提名。

他說，人大常委會已決定在2017年歷史性地首次讓500萬選民投票，在民主發展已跨出一大步的情況下，大家應思考是否仍堅持用罷課的手段去爭取基本法裏沒有提及的「公民提名」。

梁振英還表示，現在尚沒有計劃爭取連任，首要任務是將普選做好。

香港學聯秘書長周永康星期三（24日）晚間曾表示，他們估計梁振英最終不會到特首辦旁的添馬公園參與對話，將在星期四晚的罷課集會結束後遊行到其官邸禮賓府。

一名警方發言人敦促學生「維持社會秩序」 並「和平與理智地」表達他們的觀點。

星期五，部分香港中學生預計將加入罷課行動。

（撰稿/責編：尚清）