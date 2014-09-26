書砸向馬英九 台灣政府重申反對暴力

圖片版權 CNA Image caption 馬英九總統2010年4月接受媒體採訪時表示，他「不認為『一國兩制』對台灣是好的方案，因為台灣與香港迥然不同。

馬英九總統周五（26日）晚間出席一項活動時，突然遭到獨派團體一名男子丟書擊中右腹部，讓他當場嚇到，場面一度混亂。

總統府發言人馬瑋國證實，馬總統確實遭受到書籍輕微擦碰。她表示，總統府尊重民眾理性表達要求，然而任何形式的暴力皆應予以譴責。

馬英九總統晚間臨時新增行程，前往台北大直典華飯店出席「2014亞太暨世界加盟連鎖年會」國際歡迎晚宴，恰巧獨派團體台灣北社也在同一家飯店舉辦募款餐會。當馬英九總統致詞完畢，滿臉微笑離開時，現場守候的媒體記者發問：「總統，習近平的一國兩制，你可以接受嗎？」就在此刻，一名穿黑色上衣男子突然高喊「台灣中國、一邊一國」，隨即丟擲書本砸中馬英九，安全人員一擁而上制伏男子。

現場大批安全人員壓制這名男子，但他繼續高喊「台灣中國、一邊一國」，安全人員隨即將這名男子拖走，帶到一旁交給警方。

府方人員指出，總統走後即予放行，警方並將他丟出的書還給他。

警方調查，朝馬總統丟書的這名男子名叫顏銘緯，現年18歲，今年才從高雄師大附中畢業，進入中山大學社會系就讀，目前擔任「基進側翼」聯合競選總部主任。

「基進側翼」是台灣第一個高舉獨左標幟的參政團體，他們事後在臉書貼文坦承是顏銘緯丟書，且全力支持他。

顏銘緯接受媒體訪問時表示，他知道反抗必須付出代價，但他就是要反抗馬英九接受德國媒體訪問提及的統一言論。顏銘緯說，他在餐會現場得知馬英九也會來，臨時起意買了本《被出賣的台灣》，要送書給馬英九。

不過，這樣的作法似乎有待商榷。淡江大學美國研究所教授陳一新接受媒體採訪時表示，很多民主國家的領導人都躲不過被丟鞋、書的宿命，身為民主國家的元首，必須要有這樣的心裏凖備，不過並不表示反對者就可以任意襲擊或訴諸暴力。

陳一新認為，民眾有不同的立場，可以透過口頭或文字來表達要求，但向總統丟擲書本，這是不被允許的行為。他說，在民主國家，政府的政策不可能讓所有民眾都高興，一定會有人不喜歡，但任何人都可以透過和平理性的方式來表達不滿，而非祭出暴力行為。

無黨籍台北市長參選人柯文哲對砸書一事表示，抗議雖然是民主國家的常態，但丟書打人一定是不對的。另一位參選人連勝文競選總部發佈新聞稿表示，嚴厲譴責暴力，在民主社會，民眾應理性表達意見，展現民主風範。任何暴力行為都不會為大眾所接受。

負責總統維安的特勤中心已召開緊急開會，針對相關因應處理進行檢討，以防類似事件再度發生。

（責編：尚清）