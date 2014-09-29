歐美媒體關注香港抗議和警民對峙

圖片版權 PA Image caption 全球主要媒體均顯著位置報道了香港爆發大規模抗議示威的消息

全球各大媒體周一都密切關注香港局勢，除英國各大媒體外，其它歐美各國主要傳媒也多在重要版面追蹤報道與評論香港大規模民眾抗議活動。

歐洲媒體

包括法國廣播公司、《世界報》、《費加羅》、《解放報》等主要法文媒體都顯著位置報道了香港警察動用催淚彈也未能驅散抗議者的消息，並指出周一警民對峙繼續。

法國廣播公司在有關報道中評論說，事件升級的主要原因是香港當局一直未能「傾聽抗議學生和市民的不滿與無奈」。

德國之聲報道了香港政府周一作出撤去防暴警察的緩和姿態的消息。報道還指出，北京方面的態度依然強硬，而香港民主派活動人士也表示將繼續抗議。

西班牙《國家報》報道稱，數以萬計香港民眾不顧鎮壓繼續抗議；報道還指出，包括分享照片的社交網站Instagram在內的一些社交網站平台遭到屏蔽。

《國家報》報道分析認為，以習近平為首的北京政府儘管一方面在大力推進經濟改革，但是另一方面卻試圖繼續鞏固一黨專政。

美澳媒體

美國主要報道財經信息的CNBC的網站上載評論文章，討論香港「佔中」最新發展是能否引發「亞洲之春」，也就是類似於所謂「阿拉伯之春」的系列政變。

彭博新聞社則注重報道了香港抗議對港元和香港以及亞洲股市造成的衝擊影響。港元兌世界主要貨幣匯率周一下跌，港股也應聲跌落400點。

《華盛頓郵報》和《紐約時報》也顯著報道了香港警察未能驅散示威者和北京網上屏蔽有關香港抗議示威報道的消息。

加拿大廣播公司形容香港市民抗議示威形成「與當局歷史性對峙」。

澳大利亞廣播公司在報道抗議繼續的同時，也重點報道了一些銀行、學校受到抗議影響關閉，以及香港公共交通受到影響的消息。

（編譯：晧宇 責編：李莉）