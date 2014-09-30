媒體觀察：中國官方力挺網上「愛國者」

圖片版權 Xinhua Image caption 在共青團的大力推動下，有十幾萬人參加了「和國旗合影」活動

中國「國慶日」前夕，中國網絡上出現了一道風景。不少網友上傳自己與五星旗的合影，以表示「愛國」。

這個叫做「我和國旗合個影」的活動受到官方媒體人民網、新華網、《環球時報》和各大門戶網站的關注，也受到左派大V司馬南、點子正等人的熱捧。

據新浪微博的「微話題」統計，該活動在20天內閱讀量達到2.1億，參與量有十幾萬。

活動發起者、在澳大利亞讀博士的中國留學生雷希穎告訴新華網，活動聲勢發展到如此規模，在他意料之外。

其實，考慮到中國官方的大力支持，這個規模一點也不驚人。

官方推動

雷希穎對新華網說：「沒想到活動一經發起，就得到了共青團中央微博的大力支持和聯合推廣。幾日內，中國青年網、獨家網、四月網等網站也紛紛加入，聲勢隨即浩大起來。」

「一周後，在共青團中央的積極聯絡和推動下，該活動超過了其他熱門話題，登上了新浪微博的熱門榜。」

共青團全名是「中國共產主義青年團」，是中共的青年組織。

媒體報道顯示，共青團不僅通過自己的官方微博帳號在網上推廣「和國旗合影」活動，還利用其龐大的組織系統「廣泛發動群眾」來參與。

據四川新聞網周一報道，「共青團資陽市委廣泛發動市民群眾，積極參與『我和國旗合個影』活動，以此表達對祖國的熱愛之情，祝福祖國的明天更美好。」

根據中國共青團中央組織部的數據，截至2013年底，全國有共青團員8949.9萬名。

在共青團中央線上和線下的聯合大力推動下，在整個中共宣傳系統的支持下，只有十幾萬人參與活動，實在是相當可憐。

想說「愛國」不容易

而發起這個活動的目的，更讓人感到中國所謂「愛國者」群體的尷尬。

雷希穎周二在《環球時報》發表文章說：「當我們在社交媒體上談及『愛國』問題、表達愛國情感時，經常會遭到一些不明身份人群的侮辱、謾罵和諷刺。

「這種情況一度讓許多網友談『愛國』色變，迫使他們在此類話題上選擇『沉默』，以避免一些不必要的麻煩。

「不過，這就從客觀上造成網絡社會呈現出『愛國者』陣營『勢單力薄』的假像。」

在接受新華網採訪時，雷希穎說，發起「和國旗合影」，就是為了「反對當前存在於網絡中的惡意打壓、遏制中國網民表達愛國的不良現象，並希望營造出一種積極氛圍，讓更多愛國者敢於表達」。

雷希穎的話聽起來有些奇怪。

中國的「愛國者」在中國的社交媒體上遭到網友唾罵，以至於不敢表達自己的「愛國」觀點，成了不敢出聲的過街老鼠。這是怎麼回事呢？

「愛國和愛黨」

在雷希穎眼中，這主要是境外敵對勢力在搗亂。

在接受新華網採訪時，他說：「我覺得，中國網絡輿論生態的背後隱藏著非常複雜的國際政治博弈。」

他在《環球時報》上寫道：「中國還存在那麼一群人，他們拿著某些外國勢力的銀子，刻意在國內煽動消極和不滿的情緒，肆意打壓、遏制愛國輿論。」

但是，在《環球時報》微博上評論的一些網友認為，這些所謂「愛國者」受到唾罵，是因為他們不是真正地愛國，而只是愛共產黨。

網友「雄---V」說：「當然，愛國是正常的，但是國家和黨不是同一個概念。」

「洛天少」則說：「我愛國，但我不愛無恥的共產黨！」

「獨關風月」寫道：「請你搞明白，愛國和愛黨不是一回事！愛國才要打倒禍害國家的政黨！」

在當今信息發達的年代，中共官方的「愛國」概念已經受到前所未有的挑戰，甚至可能已經在網絡上成為少數觀點。

「和國旗合影」活動的慘淡結果顯示，中共當局想繼續混淆愛國和愛黨的概念，恐怕是越來越難了。

（撰稿：秦川 責編：路西）

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