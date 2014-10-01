劉夢熊：政改決定偏差造成港人反彈

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 劉夢熊認為，北京有關香港政改的決定出現偏差，是香港市民反彈的最主要原因。

前全國政協委員劉夢熊在出席香港會展中心舉行的國慶酒會後對BBC中文網表示，他不贊成「佔中」示威者到處去「佔領」，但同時認為中國全國人大常委會就香港政改定出的框架決定有偏差。

劉夢熊說，作為一個法制社會，目標公義要與程序公義有機地結合，不可以用違法、脫序和影響社會經濟生活的手段來反映有關訴求。

香港是個自由社會，反映訴求的渠道和方式方法很多。香港市民求和諧穩定和發展，「佔中」發展到目前的地步，市民日常生活，比如上下班、去醫院、去機場酒店等，全部都受到影響。這是大家都不願意見到的。

但劉夢熊指出，從責任方面來講，這不能歸咎於任何一方。他說，從市民訴求的目標來講，是正當的，比如說他們反對篩選，要求「真普選」；但從他們為此採用的手段和方法是不合法的，也對市民的日常工作生活造成很大影響。

劉夢熊表示：「北京有關香港政改的決定出現偏差，這也是香港市民反彈的最主要原因。他個人認為，把全國人大常委會的決定用幾個字來形容，那就是『一左二窄』」。

他解釋說，基本法第五條規定，「香港特別行政區不實行社會主義制度和政策」，「左」指的是，把內地的社會主義民主集中制搬到香港來實施。

「窄」的意思就是說，用「搬龍門」的手法，把在立法會地區直選中擁有五成五選民支持的政治派別剔除出去，剝奪他們普及而平等的選舉權和被選舉權，不讓他們成為行政長官的候選人。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 劉夢熊表示，他不贊成「佔中」示威者到處去「佔領」。

劉夢熊在香港灣仔會展中心出口對BBC中文網表示，「香港政府也有不可推卸的責任」。他問道：「香港特首梁振英在邁出政改『五步曲』第一步，向中央政府提出政改報告的時候，這份報告有沒有真實反映香港各界社會的真實訴求或主流意見？」

劉夢熊說，「政改落閘」的方案，在香港社會引起很大爭執，因為落閘的作法違反了基本法有關政改循序漸進的規定。應當實事求是地展開對話，希望香港如實地向中央反應港人想法，如果人大常委會決定有偏差的話，就加以糾正。

他表示，「大家應當用對話，代替對抗」。

（撰稿：蕭爾 責編：董樂）