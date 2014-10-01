官媒稱「祖國65歲生日快樂」引網民爭議

圖片版權 AP Image caption 10月1日是中華人民共和國成立65週年

中國多家官方媒體的報道把中華人民共和國成立65週年等同為祖國華誕，這一做法在網民中引發了爭議。

中國官方新華網、人民網的多篇報道都含有「祖國65週年華誕」等字眼。

新浪微博上，中央電視台新聞中心官方微博則主持了「祖國65歲生日快樂」話題，目前該話題在新浪熱門話題榜中排名第一。

不少新浪微博用戶對該做法提出了異議。

網友「周艷」說：「到處看到說祖國65歲生日，一想，我爸今年72歲，好羨慕我爸，他7歲前都是外國人哪。 」

學者、文化批評家王曉漁評論說：「中央級媒體把中華人民共和國成立65週年等同為祖國華誕，把祖國歷史縮減為65年，把孔孟老莊排除在祖國之外，這是標凖的『去中國化』。」

網友「江蘇陳敏」贊同王曉漁的觀點，「辭海中『祖國』是指世世代代生長的地方，中國是我們的祖國，肯定有幾千歲了，哪裏才65歲？」

網友「冰哢不錯」認為，新中國不等同於祖國，中國或者祖國還包含新中國之前的歷史，包含港澳台。所以國慶只能說是新中國的生日，不能說是祖國生日。

但 「盧昱彤蹦撐得兒」表示：「我們的祖國就是中華人民共和國。」

網友「Nancigarine」則指出，個人理解角度不同導致一個簡單詞語有多種解釋，並覺得王曉漁「沒必要把這個上升到排除孔孟縮減國史的層次上去」。

(撰稿：實習生李蒸/責編：董樂）