香港親中政要勸佔中示威者放棄關鍵訴求

Image caption 昨天，學聯發出最後通牒，要求梁振英問責下台，否則將佔領和圍堵不同政府部門，將抗議行動升級。

香港「佔領中環」行動進入第五日，親中政要紛紛表態，稱要求特首下台和撤回人大政改方案不現實。

香港立法會主席曾鈺成星期四（10月2日）接受採訪時表示，北京中央不可能接受「佔中」組織者提出的梁振英下台及撤回人大政改方案兩項訴求。

曾鈺成指出，如果現時有人事變更，即傳遞一個通過大規模群眾壓力可以迫使政府倒台的訊息，中央一定不會允許這種情況發生。

他說，北京對香港政制問題的擔心不會因為群眾運動而減少，反而大大增加。如果佔中一方以要求行政長官下台作討論前提，相信難以開展對話。

曾鈺成直言，香港有管治困難是事實，但不是特首下台就能解決問題，「特首不下台就不能邁向普選？我不覺得結論如此」。

至於撤回人大方案，他表示「更不可能」。

他反問爭取普選的人，是否一定要達致這兩項條件才能達到普選目標，或者這只是運動組織者製造的障礙。

曾鈺成稱未看到有什麼辦法解決現時情況，並呼籲所有可能會對佔中行動有影響力的人士以示威市民作為最重要考慮，一定要保護青年學生，避免示威活動發生難以控制的情況。

「叫價太高」

圖片版權 mingpao Image caption 譚耀宗: 若中央將這類革命連繫到本港運動，只會令問題更麻煩。

此前，親北京政黨民建聯主席譚耀宗表示，抗議者的要求「叫價太高」，但是學聯表示絕不妥協。

在一個電台節目上，譚耀宗說，學聯要求特首梁振英下台及撤回人大決定等訴求「叫價太高」，恐怕做不到。

譚耀宗表示，按基本法規定，不能一下子叫特首下台，而且不是所有示威人士均有同樣想法，大家需要回復理性務實的態度，才可化解矛盾。

他說，在北京的中央政府看到西方國家如何介入東歐國家的內政，掀起顏色革命，若中央將這類革命聯繫到本港運動，只會令問題更麻煩。

譚耀宗還表示擔心「佔中」行動長時間持續下去，將對某些行業帶來影響，引起矛盾衝突。

他說，理解示威人士及年輕人對理想的堅持，但他認為大家需要「停一停、諗一諗」，全國人大雖已作出決定，仍有可發揮的空間。

譚耀宗表示，有些訴求超乎現實不切實際，是難以做到的，大家應於第二輪政改諮詢期間積極發表意見，才有機會找到解決方法，建制派可向政府或特首反映以不同形式的溝通，讓學生或年輕人向特首表達意見或訴求。

對於泛民會在立法會復會後提出彈劾特首的議案，譚耀宗表示，民建聯不會贊成，認為對解決問題沒有幫助。

昨天，學聯發出最後通牒，要求梁振英問責下台，否則將佔領和圍堵不同政府部門，將抗議行動升級。

學聯秘書長周永康說，示威者在過去一星期已不斷要求與特首見面，但對方沒有出現，還透過消息說會面不能有前設。

周永康認為對方踐踏公民基本權利，因此有需要將行動升級，給予政府更多壓力，迫使對方回應。

（撰稿：實習生李蒸/董樂 責編：尚清）