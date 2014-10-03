戴耀廷：與學生對話是解決問題契機

圖片版權 AP Image caption 大批示威者集中在香港政府總部旁的特首辦附近與警方對峙。

香港「佔領中環」發起人戴耀廷表示，香港政務司長林鄭月娥與學生對話，是解決目前處境的契機。

香港媒體引述戴耀廷說，希望留守佔領的示威者繼續堅持和平抗爭精神。但他同時呼籲，應考慮人道需要給予幫助，無論公務員或市民，都能抱包容態度。

但戴耀庭批評警方星期四運送橡膠子彈進入特首辦的行為令人疑惑，質疑是否想打公關戰，刺激前線人員產生矛盾。他呼籲示威者要小心警惕。

香港民主黨主席劉慧卿星期五（10月3日）在接受BBC中文網記者陳志芬採訪時說，香港特區政府目前表達願意與學聯進行對話只是第一步，佔中短期未有解決跡象 。

她說，目前球在北京那邊，香港這邊不可以停下去，即使集會結束，爭取普選的運動只會升上另一個階段。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 劉慧卿說，香港特區政府目前表達願意與學聯進行對話只是第一步，佔中短期未有解決跡象 （BBC中文網記者陳志芬攝）。

但香港民主黨創黨主席李柱銘認為，「這個對話是不會有成果的，因為這個政府只會聽北京說的」。對話沒有問題，問題在於特區政府有沒有權做任何決定。

李柱銘在接受BBC中文網採訪時說，「北京已經定下條件，北京一定要挑選我們的特首候選人，我們一人一票，我們可以選，但被選的人都是他們的人」。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港民主黨創黨主席李柱銘預料，這個對話不會有任何結果（BBC中文網記者蕭爾攝）。

李柱銘說，整個運動的目的就是一個，那就是要民主。香港人不接受北京的決定，因此暴發了這場運動。

他預料，「這個對話不會有任何結果。全世界現在都在關注香港，他們已看到，香港人要求民主，用愛與和平來爭取民主」。

Image caption 壹傳媒集團主席黎智英

一直高調支持佔中行動的壹傳媒集團主席黎智英向BBC中文網記者陳志芬表示，目前的佔中是難得而且是唯一可以爭取香港普選的機會。對於香港政府願意與學聯展開對話，希望為爭取的香港佔中集會人士繼續佔據了香港島及九龍多條街道。

香港「佔領中環」行動星期五（10月3日）進入第六天，大批示威者集中在香港政府總部旁的特首辦附近，堵塞道路，示威者並與警方對峙。香港行政署宣佈政府總部暫停開放。

香港特首梁振英周五凌晨在禮賓府見記者時表示，已決定派政務司長林鄭月娥及政改小組另兩名司局長，在短期內盡快與學聯代表見面，討論政改問題。

早些時候，香港行政會議召集人林煥光表示，政務司長林鄭月娥與學生對話是好的突破，向公眾顯示雙方並非要玉石俱焚，有助解決目前僵局。

林煥光說，林鄭月娥有面對公眾的經驗，學聯方面也有誠意溝通，大家需要有耐性和決心，才能達致和平解決問題的目標。

他表示，港府無法改變人大常委會決定是事實，但相信並非全無空間討論，他呼籲市民，尤其是示威者和學生，要給予雙方對話空間。

（撰稿/責編：蕭爾）