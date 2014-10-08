港媒：政府與「佔中」學生對話仍存變數

圖片版權 Getty Image caption 佔中金鐘現場

香港的媒體報道說，雖然港府和佔中示威學生達成了本周五對話的共識，但是能否實現還有相當變數。

香港電台報道引述「政府消息人士」的話說，與香港學聯所定下的對話日期「只是初步安排」，但是安排是否合適、地點是否中日、秩序上的安排、以及能否符合保安上的要求等四個因素需要考慮。

報道並說，該消息人士稱，如果找不到合適場地的話，「港府也沒有辦法」。

而港府官員與學聯代表預定在周五舉行對話，代表出席的學聯副秘書長岑敖暉在會後批評港府「沒有誠意」，根據《明報》也是引述「政府消息人士」說法的報道，港府對此「感到震驚和憤怒」、質疑學聯「是否要借機會製造矛盾」。

在示威者方面，對學聯和港府之間預定周五舉行對話，有的表示至少要爭取到修改提名委員會組成辦法，才應該考慮撤走，也有的認為對全面落實普選不抱希望，但是希望港府要有對話的誠意。

號召這次佔中行動的重要人物之一、學民思潮召集人黃之鋒則是呼籲支持者在周五到政府總部大樓邊的夏愨道集會，觀看對話直播，讓政府知道民眾的不滿，並且呼籲支持者攜帶牀褥到示威現場、「繼續佔領下去」。

（撰稿：威克，責編：蕭爾）

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