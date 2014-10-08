特首辦為梁振英收澳洲上市公司報酬辯護

圖片版權 AFP

澳洲媒體報道，香港特首梁振英上任前曾收取一家澳洲上市公司秘密報酬。特首辦回應稱在現行制度下，梁振英無需對此申報。

《悉尼先驅晨報》報道說，梁振英在香港商界大亨們的支持下取得了2012年香港行政長官競爭的勝利。而就在競選開始5天後梁振英同一間澳洲公司達成協議，收取了該公司400萬英鎊。但梁振英上任後並沒有申報這筆巨額收入。

據澳洲媒體Fairfax Media的報道，事件與2011年12月5日戴德梁行被澳洲UGL集團以7750萬英鎊全面收購有關。

報道說，UGL澳洲工程公司在2011年收購了戴德梁行DTZ Holdings。在同年12月2日，UGL公司與當時剛正式宣佈參選特首，並辭任戴德梁行亞太區主席的梁振英簽下協議，分兩期支付給他400萬英鎊，分別在2012年和2013年支付，也就是在梁振英當上特首之後。

據澳洲媒體報道，UGL向梁振英提供巨款的「秘密合約」是為了支持該公司在亞洲業務的回報。

根據澳洲傳媒Fairfax Media的偵查報道，提供巨款的安排，是在2011年12月2日一份秘密合約中列出的，當時梁振英仍未當上特首。

梁振英透過其發言人和律師在消息曝光後表示，收受這筆款項沒有任何不當之處。

香港特首發言人在給BBC的一份書面回應中說，梁振英當時是戴德梁行亞太區主席。他在2011年11月24日辭去了該公司主席的職務。

根據當時收購戴德梁行的UGL公司同梁振英之間的協議，梁振英在結束戴德梁行工作離職時，UGL向他支付一筆款，同時為戴德梁行支付已同意但尚未支付的獎金。

該書面聲明說，梁振英辭去戴德梁行的職務和他同UGL公司簽署的協議均發生在梁振英出任特首之前。根據目前的制度，不需要梁振英對以上收入做出申報。

（撰稿：李莉 責編：尚清）