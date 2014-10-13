港府拒換金鐘道　反佔中者集結要求開路

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 警方拉起人鏈分隔「反佔中」遊行人士與「佔領中環」參與者（BBC中文網記者陳志芬攝）

對於「佔領中環」行動的組織者提出條件，要求重開香港政府總部東翼外的「公民廣場」換取示威者撤出金鐘道，特區政府表示拒絕。

香港政府發出聲明指，政府總部東翼前地主要用作車輛出入口及上落客地點，大量人群聚集，會嚴重影響政總運作、構成政總和周邊地方的安全風險，因此政府不會考慮開放東翼前地。

學民思潮表示，希望政府不會忽視示威者的善意。

在政府發表聲明後，接近下午2時，一些反佔中示威者湧至金鐘道，要求示威者「還我路權」，大喊警察開路。雙方發生推擠。

示威者達數百人，部分把出租車開來，並在車身上貼上「打爛飯碗」標語。他們批評「佔中」示威者自私，不顧他人生計。

雙方擾攘近90分鐘後，「反佔中」遊行人士與警方妥協，停止衝擊「佔中」者路障，在警方安排之下繞路繼續遊行。

而就在這些示威者抵達前，一批戴上口罩的不明身份男子手持剪刀等利器湧出，並成功清拆部分路障。警方將其中數人鎖上手銬帶走。

「佔領中環」運動秘書處發表聲明，對警方 稍早前清理路障的行動表示遺憾，並對不明身份人員清除路障的「暴力行為」予以譴責。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 包括出租車司機在內的「反佔中」示威者要求警方驅逐「佔中」示威者重開金鐘道。（BBC中文網記者陳志芬攝）

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 「佔領中環」行動示威者在金鐘道上隔著路障與抵擋「反佔中」示威者的警員溝通。（BBC中文網記者陳志芬攝）

政府反建議

對於圖佔領行動發起人和相關團體提出，開放政府總部東翼前地的要求，發言人表示，大量人群在政府總部東翼聚集會嚴重影響政總運作，因此政府不會考慮開放東翼前地。

政府發言人提出反建議予集會人士考慮，包括建議集會人士轉到添馬公園及中西區海濱長廊、維多利亞公園大草坪和旺角麥花臣遊樂場等地方聚集，政府相關部門會予以配合。

聲明說，政府再次呼籲仍在多條馬路上非法集結的人士盡早結束佔領行動，避免影響市民生活。

學聯、學民思潮及佔中行動等召集人13日凌晨發出聲明釋出條件，只要香港政府在周二（14日）下午5時前同意重開政府總部東翼外的「公民廣場」讓示威者集會，示威者可以考慮撤離金鐘道。

學民思潮召集人黃之鋒接受BBC中文網查詢時表示，將與各組織開會研究作出回應，他不希望政府將溝通大門關上。

有留守在政府總部外多日的黃同學向BBC中文網表示，明白佔據了一些重要道路對市民的生活造成不方便，各方都承受壓力，目前「以政總換金鐘道」已經是釋出最大的善意，希望政府接納建議。

不過，有在金鐘道佔據多時的示威者向BBC中文網表示，金鐘道就如保衛政總的「邊界」防線，基本不應該撤走，否則政府不會重視示威者的訴求。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 示威者此前表示願以撤出金鐘道換取重開政府總部東翼前地。（BBC中文網記者陳志芬攝）

（責編：葉靖斯）

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