BBC英文網在中國大陸受到封鎖

圖片版權 bbc Image caption 用戶過去通常能夠用在中國大陸瀏覽BBC英語新聞

BBC英國廣播公司說，BBC英文網自星期二（10月14日）起在中國大陸受到封鎖，使在中國大陸的用戶目前無法訪問這個網站。

BBC全球新聞總監彼得·霍洛克斯（Peter Horrocks）說，BBC英文網似乎受到了「有意的封鎖」，BBC已經向有關當局提出投訴。

自從2008年北京奧運會以來，在中國大陸的互聯網用戶一直能夠訪問BBC英文網。

儘管如此，以中文提供新聞服務的BBC中文網自從開設以來就在中國大陸受到封鎖。

此外，BBC國際電視也和其他外國媒體一樣，在中國大陸受到零星干擾，特別在報道同中國相關消息時更是如此。

BBC全球新聞總監霍洛克斯說，「BBC向全世界受眾提供中立和值得信任的新聞服務，而企圖封鎖BBC新聞服務的行為更顯示了向受眾提供凖確信息的重要性。」

BBC英文網上一次在中國大陸受到封鎖是在2012年4月，BBC當時報道了中國盲人維權人士陳光誠逃離軟禁的消息。

（編譯：躍生 責編：李莉）