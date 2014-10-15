BBC英文網在中國大陸受到封鎖
- 2014年 10月 15日
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BBC英國廣播公司說，BBC英文網自星期二（10月14日）起在中國大陸受到封鎖，使在中國大陸的用戶目前無法訪問這個網站。
BBC全球新聞總監彼得·霍洛克斯（Peter Horrocks）說，BBC英文網似乎受到了「有意的封鎖」，BBC已經向有關當局提出投訴。
自從2008年北京奧運會以來，在中國大陸的互聯網用戶一直能夠訪問BBC英文網。
儘管如此，以中文提供新聞服務的BBC中文網自從開設以來就在中國大陸受到封鎖。
此外，BBC國際電視也和其他外國媒體一樣，在中國大陸受到零星干擾，特別在報道同中國相關消息時更是如此。
BBC全球新聞總監霍洛克斯說，「BBC向全世界受眾提供中立和值得信任的新聞服務，而企圖封鎖BBC新聞服務的行為更顯示了向受眾提供凖確信息的重要性。」
BBC英文網上一次在中國大陸受到封鎖是在2012年4月，BBC當時報道了中國盲人維權人士陳光誠逃離軟禁的消息。
（編譯：躍生 責編：李莉）