香港警方：7名警員涉嫌毆打示威者

圖片版權 z Image caption 香港警方表示，涉嫌15日凌晨毆打一名「佔中」示威者的警員共有7人，而不是之前所稱的6人。

香港警方表示，涉嫌在周三（15日）凌晨毆打一名「佔中」示威者的警員共有7人，而不是之前所稱的6人。

警方還透露，其中包括2名督察及5名初級警務人員，但沒有透露這些警員的名字。

香港警察公共關係科總警司許鎮德稱，警方非常重視今次事件，並強調，警方會按既定程序，公平公正處理有關投訴。

此前，香港保安局局長黎棟國在出席香港立法會會議前向媒體記者宣讀聲明說，涉及打人的六名警員將被調離相關崗位。

不過，本身是一名律師的香港公民黨成員郭榮鏗認為，涉事警員只被調職並不足夠，這些警員涉嫌干犯刑事案件，警方應立刻將他們拘捕。

此前，據香港無線電視（TVB）攝像記者拍到的視頻顯示，6名便裝警員周三（10月15日）凌晨拘捕了參與示威的公民黨黨員曾健超後，將他拉到現場一處暗角毆打。

香港特首梁振英已就警員涉嫌毆打示威者事件做出回應，表示會按照既定機制，不偏不倚地處理對警員的投訴。

香港立法會議員，公民黨黨魁梁家傑向BBC中文網表示，已要求香港警務處處長馬上逮捕六名警員展開調查。

在周三舉行的香港立法會大會上，不少泛民主派議員都批評警員執行私刑，無法無天，並要求對涉案警員展開刑事調查。但親政府的建制派議員則表示，有關視頻畫面昏暗，並不能看到具體情況，因此不應妄加判斷。

（撰稿：李文 責編：橫路）

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