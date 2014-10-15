美國呼籲「徹底調查」香港警方行為

圖片版權 z Image caption 香港警方表示，涉嫌15日凌晨毆打一名「佔中」示威者的警員共有7人。

美國政府周三呼籲對香港警員涉嫌毆打「佔中」示威者的行為進行「徹底調查」。人權組織國際特赦也對警方的暴力予以譴責。

此前，據香港無線電視（TVB）攝像記者拍到的視頻顯示，數名便裝警員周三（10月15日）凌晨拘捕了參與示威的公民黨黨員曾健超後，將他拉到現場一處暗角毆打。

曾健超表示，當多名警員毆打他的時候，他已經受到控制，完全沒有任何還擊力。

美國國務院發言人對記者說，華盛頓對有關香港警察毆打沒有還擊能力示威者的報道表示「深切關注」 ，並呼籲對這一事件展開「迅速、公開和全面」的調查。

這位發言人還說，美國政府再次呼籲香港政府保持克制，並希望示威者們繼續和平的表達他們的意見。

人權組織國際特赦譴責警方的攻擊行為「惡劣」。

國際特赦香港分會主任區美寶（Mabel Au）在一份聲明中說，香港一些警員認為他們可以凌駕於法律之上。他們的行為令人作嘔。

香港警方表示，涉嫌在周三（15日）凌晨毆打一名「佔中」示威者的警員共有7人，其中包括2名督察及5名初級警務人員。

警方稱非常重視今次事件，並強調會按既定程序，公平公正處理有關投訴。

警方戒備

香港當地時間周四凌晨，仍有大批示威者聚集在特首辦外龍和道的行人道上。

警察在馬路旁築起人牆，防止示威者衝進龍和道。

香港電台報道，周三夜間11點左右，有大批示威者數次衝出馬路，並將路障推走。

大批配有防暴裝置的警察凌晨到場驅散衝出馬路的示威者，警方使用了胡椒噴霧，場面一度混亂。不過後來恢復平靜。

（撰稿/責編：李莉）

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