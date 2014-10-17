賈慶林再度露面 視察清華大學

圖片版權 Getty Image caption 這是過去兩個星期內，賈慶林第二次公開亮相（資料照片）。

據清華新聞網報道，已退休的中共中央政治局原常委、全國政協原主席賈慶林周二（14日）到清華大學「視察調研」。

報道說，賈慶林在清華大學校長及黨委書記的陪同下先後參觀了化學系、宇航技術中心、寬帶網數字媒體實驗室等。

這也是過去兩個星期內，賈慶林第二次公開亮相。

今年9月30日，賈慶林與江澤民、胡錦濤、李鵬、朱鎔基、溫家寶對等多位退休中共領導人一起參加了中國國務院舉行的國慶招待會。

此外，在今年8月24日晚，賈慶林還與另一位已退休的前中共政治局常委賀國強在北京觀看了福建省歌舞劇院演出的舞劇《絲海夢尋》。

由於前中共政治局常委周永康已被調查，因此不少中國觀察人士都關注，會不會還會有其他現任或退任的中共領導人成為下一個被揪出來的「大老虎」。而事實上，近來也有不少傳言指多位已退任的中共領導人已被中紀委秘密調查。

因此，在這一敏感時刻，不少已退任的中共領導人紛紛公開亮相就備受矚目。

無獨有偶，中國國務院前總理溫家寶也在周二（14日）上午現身其母校天津南開中學，出席該校110週年校慶活動併發表演講。

不過，中國中央級媒體例如新華社和人民日報等都對賈慶林和溫家寶的再度公開露面「冷處理」，沒有給予任何報道。

而在新浪微博上，則有一些網友對賈慶林的再次露面發表評論。

有一位網友表示，賈慶林已經退休了還調研什麼。也有網友認為，賈慶林再度亮相是想釋放什麼信號吧，更有網友建議，還是少影響在職的正常工作為好，視察一定要解決實際問題。

（撰稿：李文/責編：蕭爾）