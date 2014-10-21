雲南官場地震持續 昆明常務副市長下馬

圖片版權 AP Image caption 今年以來，雲南省多名高級官員涉嫌貪腐被查處。

中共中央紀委監察部網站周二（10月21日）宣佈， 中共昆明市委常委、常務副市長李喜因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查。

今年52歲的李喜是昆明本地人，自2008年開始擔任昆明市副市長，並在今年6月25日升任市委常委、常務副市長。

今年以來，雲南省多名高級官員涉嫌貪腐被查處，使該省成為繼山西及四川之後中國又一個官員腐敗的重災區。

2014年8月29日，中紀委宣佈，十二屆全國人大環境與資源保護委員會副主任委員白恩培涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查，而此前白恩培曾在雲南擔任省委書記長達十年之久。

2014年7月12日，新華社報道，昆明市委書記張田欣因涉嫌違紀已被免去其中共雲南省委常委、委員職務。到了7月16日，中紀委網站更宣佈開除張田欣黨籍並降為副處級非領導職務。

2014年3月，雲南省副省長沈培平也被中紀委調查。他還被指曾私自調用武警鎮壓民眾遊行。

今年10月14日，中國官方媒體報道，原雲南省委書記秦光榮離任，並由原雲南省省長李紀恆接任雲南省委書記。隨後在10月17日，雲南省人大常委會又開會通過任命原全國總工會黨組書記陳豪為雲南省人民政府副省長並代理省長職務。

（撰稿：李文/責編：蕭爾）

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