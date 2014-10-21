香港對話：官員強調共同點 學聯表失望

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香港政府與學聯有關政改問題的首次對話結束，參與對話的官員認為雙方有不少共同點，但學聯則表示失望。

在對話結束後，香港政府政制及內地事務局局長譚志源表示，今次與學聯對話，發現雙方有不少共同之處，例如在選舉權普及而平等方面完全沒有分歧，最大分別只在提名委員會和公民提名。

譚志源還補充說，不認為政府與學聯南猿北轍，並指出，此次對話有助雙方找到共同點。

他還重申，香港爭取民主人士不要只著眼於2017年的特首選舉，應該「因時制宜」，因為之後還有2020年。

而全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，對話之後，政府仍然未能說服學聯或學生，但顯示出政府願意對話，希望爭取民眾支持，讓佔領行動早日結束。

對於林鄭月娥在對話中承諾，特區政府會向國務院港澳辦提交民情報告，劉兆佳指出，以往每逢香港發生任何重大事情，香港特區政府都會主動或被動地提 交報告講述民情。

但他同時指出，這次提交報告顯示特區政府重視有關事件， 願意將香港發生的事情，以及反映出的民情民意，提交中央作為參考。他還表示，相信有關報告不會影響中國人大常委會的決 定。

學聯代表反應

不過，率領學聯參加對話的學聯秘書長周永康則表示， 政府並無提及提交民情報告的目的，對政改有何作用。至於學聯下一步有何行動，他說，仍然要與不同的團體討論。

而參與對話的學聯代表之一、學聯常務秘書鐘耀華則表示，對會面頗失望，因今次官員的發言內容已是耳熟能詳，並沒有實際處理當前問題，也沒有將大部分意見納入考慮範圍。

鐘耀華還說，對於只是把選舉的投票人數增加，香港市民很難接受，而且香港官員的言論不是說服學生代表就可以讓市民撤離，而是要將市民意見，納入考慮範圍。

另一位參與對話的學聯代表、學聯副秘書長岑敖暉則指出，此次對話只接收到一個訊息，那就是，香港政府仍要求市民「袋住先（即先接受人大常委會提出的方案」），依然不願意接受意見，不願意讓步。

周永康也表示，政府提出的解決方法非常空洞，不知道是否能切實響應市民的要求。

對於有記者問到，政務司長林鄭月娥呼籲學生撤離，是否意味著政府可能以清場為條件，作為舉行下次對話的前提條件。

學聯秘書長周永康則回答說，表示以清場作為同政府下次對話的前設，是假設性問題。

他還表示，要再協調之後再決定是否會再與政府舉行下一次對話。

（撰稿：李文/責編：董樂）