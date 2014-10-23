十八屆四中全會閉幕 公報未提周永康

圖片版權 Getty Image caption 十八屆四中全會發佈的《中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》被稱為依法治國「升級版」方案。

中共十八屆四中全會周四（10月23日）在北京閉幕，與外界揣測不同的是，會議並沒有提及前政治局常委周永康的案子。

這次為期四天的會議的議題是反腐和司法改革，重點討論一系列旨在強化中央對法院和紀檢部門控制的政策。

分析人士預計，會有更多高層政治人物遭到公開譴責，而重頭戲是外界普遍預料的原政治強人周永康被開除出黨。

但是十八屆四中全會閉幕時發表的《中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》沒有提及周永康的案子。

人事變動

新華社報道，全會審議並通過了中紀委關於李東生、蔣潔敏、王永春、李春城、萬慶良嚴重違紀問題審查報告，確認中央政治局之前作出的給予李東生、蔣潔敏、王永春、李春城、萬慶良開除黨籍的處分。

此外，全會還審議並通過中央軍委紀律檢查委員會關於楊金山嚴重違紀問題審查報告，楊金山2013年7月調任成都軍區副司令員。2011年7月晉升中將軍銜。全會決定開除楊金山的黨籍。

會議還決定遞補中央委員會候補委員馬建堂、王作安、毛萬春為中央委員會委員。

此外，新華社報道，中共紀委星期六將舉行十八屆中紀委四中全會。

路透社報道，周永康的案子很可能將在中紀委的全會上宣佈結果。

依法治國

十八屆四中全會發佈的《中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》被稱為依法治國「升級版」方案。

中國評論人士認為這份《決定》將為未來五到十年、甚至更長時間中國建設法治國家描繪出新的路線圖。

文件說，依法治國的目標是「建設中國特色社會主義法治體系，建設社會主義法治國家」。

《決定》提出要「完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系，加強憲法實施；深入推進依法行政，加快建設法治政府；保證公正司法，提高司法公信力；增強全民法治觀念，推進法治社會建設；加強法治工作隊伍建設；加強和改進黨對全面推進依法治國的領導。」

會議還提出要「依憲執政」，「健全憲法實施和監督制度，完善全國人大及其常委會憲法監督制度，健全憲法解釋程序機制。」

此外，比較引人關注的是改進司法職權的配置，「推動實行審判權和執行權相分離的體制改革試點，最高人民法院設立巡迴法庭，探索設立跨行政區劃的人民法院和人民檢察院，探索建立檢察機關提起公益訴訟制度。」

全會提出，推進法治專門隊伍正規化、專業化、職業化，完善法律職業凖入制度，建立從符合條件的律師、法學專家中招錄立法工作者、法官、檢察官制度，健全從政法專業畢業生中招錄人才的規範便捷機制，完善職業保障體系。

全會提出，提高黨員幹部法治思維和依法辦事能力，把法治建設成效作為衡量各級領導班子和領導幹部工作實績重要內容、納入政績考核指標體系，把能不能遵守法律、依法辦事作為考察幹部重要內容。

（撰稿：董樂/責編：尚清）