論壇：你對四中全會提出依法治國有信心嗎？

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中共十八屆四中全會發佈《中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》被稱為依法治國「升級版」方案。

中國評論人士認為這份《決定》將為未來五到十年、甚至更長時間中國建設法治國家描繪出新的路線圖。

文件說，依法治國的目標是「建設中國特色社會主義法治體系，建設社會主義法治國家」。

然而有評論說，四中全會公報不斷重申的是「黨的領導」，因此實際上是由中國共產黨決定法律和規定的「中國特色社會主義法治」。

中國著名律師陳有西在為英國《金融時報》所撰寫的文章中也談到，中共四中全會並沒有完全理清和正面解決「權治」和「法治」的矛盾問題，以及政黨意志和法律意志如果發生衝突，由誰最後決定的問題。

你認為四中全會提出的「升級版」依法治國同以前相比有什麼進步和新意？

你對依法治國的實施有信心嗎？ 你認為依法治國在中國會碰到什麼樣的阻力？

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讀者反饋

中國實際上陷於黨治同法治竹的矛盾，而一旦動搖到黨內既得利益時，很多元老及官員都群起攻之，習近平反貪實在極艱難，肯定有更多更大的老虎。

John Li, Hong Kong

提法治，是因為屁民離法治最遠，引起的共鳴最小，失控的可能性最低。民主和自由相對比較近，一旦提出的話，共鳴較大，所以壓根不提。禍根在何處，眾人皆知，禍根不除，特色法治絕不會是法治，正如現在特色民主不是民主，特色自由不是自由一樣。

shiittake,

擔心的是依法治國成了單純的依法治民

嘻嘻, 北京

頂多就像清末的洋務運動，不改變自己的一黨專制，只學人家的表面，最終還是會失敗的。首先，天朝憲法第一章裏面居然沒有公民的概念，只說人民的概念。這意思就是說擁護共產黨才是人民，才受憲法保護，這部憲法明顯是偽憲法。另外，中共執政幾十年了才勉強地提出依法治國，那豈不是承認自己違憲很多年麼，如此喪心病狂的事實居然敢堂而皇之的告訴別人麼？無語。

第二軍醫大學國防生二隊副隊長—廖強, 上海

就跟問您覺得習近平許得承諾有兌現沒有一樣，中國「法」是有的，依法治國也是有的，只不過治的「國」是平民——國內稱屁民，的國，有一大批特權階級凌駕於法之上，而且他們還有個惡習，會把這權傳給下一代，沒下一代的傳給下個接班人。還有我想回復那個叫「名劍英雄」的兄台，我在國內「正規」網站也是如此評論黨朝的，而且有很多人也和我一樣。至於香港戰中問題，對那些辱罵他們的異見人士，我想說如果您沒膽量追求民主，為何還如此無恥的阻礙別人的追求。

John

完全沒有信心，除非官方明確法比黨大，不在時時處處都要強調堅持黨的領導

未署名

提了，白提！說了，白說！

名劍英雄, Singapore

一群挨槍子的怪不在國內混不下去都跑國外了！！走到哪裏都丟人！！

也就在國外你們敢這麼叫喚！

周, 中國

相信中共給大陸人真法治，就像相信中共會給香港人真普選一樣。

一葉知秋, 馬來西亞雪蘭莪

又一次口號，與社會改革無關，無關法治。中國確實在進步，但這不是說殿堂裏的人就是火車頭，被壓抑的生產力一次長久的爆發，不是腐敗和昏庸能夠立即撲滅的，把金正恩推到這個位置社會面貌也不會變壞，但他就得適應社會的需要，不會簡單秀醜了。現在由於全社會的發展遇到了「民擾」的瓶頸，領導層用盡渾身解數仍不能擺脫亂局，而這是個繞不開的問題，丟掉維穩、換法治試試，如果不行，黨的英明決定也能做最後的接手。習像個無頭蒼蠅，一幫蒙查查的參謀能玩死他。

布豐廷, china,guangzhou

狗改不了吃屎，中共不會放棄弄權，對中共不要抱有任何幻想。

路見不平

這聲音好耳熟啊，都說了多少遍了。

德先生,

沒有。完全沒有。

yc, Princeton, US

依法治國就必須否定黨的領導，可能嗎，絕無可能！

ddd, 中國

只要還是一黨專政，就不可能有法制!這都是在忽悠老百姓，而中國的老百姓還就是吃這一套。愚民太多，所以才有中共存在的土壤，它的愚民政策才能暢行無阻。

彭程, Wellington NZ

誰知道中國夢原始策劃發明人汪乃君被雪藏的秘密？ 點擊汪乃君檢索結果的網頁後，關聯此事的，訪問量很小的個人博客網頁，可以打開；訪問量大的公眾論壇網頁，大都打不開，提示已被刪除，幾條倖存的也被封口。 大陸網絡上，對此敏感話題，噤若寒蟬，帖子難以發出，沒有幾人敢於談論。 汪乃君的收錄文章較多的新浪博客及微博的內外鏈接、評論、訪問顯示、轉發等方面也似有異常。 2009年汪乃君的中國夢原始策劃報告：http://blog.sina.com.cn/wangnaijun 此報告裏，汪乃君對中國夢概念的內涵、意義、作用、前景做了說明，為其注入了新鮮血液，賦予了其強大的生命力，首次將其上升為思想理論概念，奠定了中國夢成為今天國家建設運動的品牌名稱的基礎，凖備了中國夢成為今天國家的精神旗幟的充足條件，創立了今天中國夢理論的理論雛形。

kjkl.ljhg,

作為一個中國大陸人，我不相信這個提案有任何意義，除了維護權貴資產階級的統治外，這如同中國每一個王朝的中興時代，但最後誰也無法避免那最終滅亡的結局。

浮萍似夢, 中國 山東

從來都沒有達到真正的法治。所謂的法，也是一部分人制定的法，而執法者也是同樣的人。所以，從來都沒有過法治，何談會議之後的法治呢。

王夢簡,

BBC為何把網上互動給撤了？看來是因為「五毛」太多？那就要看BBC你的立場，是不是公正了。

任何國家的法律，都在不斷「升級」。要求中國從非法制到法制一步到位，顯然是不現實的。法律執行的主體是法官，執行的對象是全體人民。要是所有的人民沒有最基本的法制意識，卻要求人民遵紀守法，這無異於緣木求魚。原來是共產黨「以黨代法」，要求一步到位，實行「以法治國」，也是無法實現的。只能慢慢來。

四中全會，有了一點點進步。至少在綱領上，提出了要「依法治國」，這是個好事。尤其是強調了以憲法為根本。雖然黨似乎仍然是法律的實際制定和執行者，但這其實是沒有關係的。只要你宣佈以憲法治國，那麼，黨紀國法都要以憲法為凖繩。要最後完成這步，是個長期的過程。

毛思想、鄧理論、江三代表、胡四科發觀、習五中國夢, 乃"中國特色"也。即"黨領導"--依"黨法"治"黨國"。黨領導=黨軍委主席=黨主席(總書記)為代表。故,無所謂信心了。熬唄!

大陸老人, canada

要說有進步，可以說主要是在技術層面的進步，關鍵還是執行，是否說到做到，如果能就已是很大進步了。那就是從「權治」向「法制」的一種轉變的開始。因為是中國特色的社會主義，所以是中國特色的社會主義法制，這一點沒有問題，憲法中已經規定了共產黨的領導。這一點也沒有問題。現在關鍵的還是不管是黨的，還是其他的，是能不能在執行「法制」當中，公正，公平，公開的問題。能不能讓人民感到黨的和他們的是一樣的。就已經很了不起了！ ！ ！ 西方的民主模式也不一定適合中國，因為西方的也沒有一個統一的標凖，也是根據自己國家的特點制定的。 所以，這次香港「佔中」活動，在法制的層面上是違法的，毫無疑問，但許多西方國家這個時候就不從法制的角度考慮了，那就是政治了，不虛偽嗎？ 不要動不動就那民主權利說事，這一點上中國政府有太多的地方要進步。但西方的我看也好不到那裏去，有相當的問題都是少數人綁架多數人的。

tong,

信心是有的，0%的有。

廣東人, 中國

已談了數十年了，只是重覆又重覆。已屈退休之年，退下來吧。安享天年，留得英名在，讓國家走向民主自由。歌唱祖國也唱了60幾年了，現在還在唱，不知唱到何年何月，才能實現？最好改奏友喧萬崴。

Chiuoh,

中國由人質到法制畢竟是一個進步，樂見其成！大陸百姓禁不起折騰了，習李王深得民心，的確在為人民辦事，不必錙銖必較與黨與法。世界是平的，大地上只有走在前後的區別，大陸和世界總體上方向是一致的，更加民主。但是巴別塔的建立是崩潰的先兆，民主不適合全體人類的，人是有自身素質文化出身之區別的，強求來的民主只會導致更加的混亂，但是專制在最近百年是整體潰敗的！煤炭石油是什麼？是植物與動物之屍體！人類是地球這個細胞上的病毒！百姓個體不過蟲豸，歷史大部分時間如是！倒是大陸經歷過毛的洗禮會更加的趨向民主，但對世界而言專制是最環保的！

瑞欣,

沒有任何信心！在講不清黨大還是法大的前提下法治=扯淡

趙偉,

"依法治國" 是依誰的法治國?

最高立法關構"全國人民代表大會" 的成員由中共欽點產生, 十三億人民祗是被代表. 因此人大注定是中共的橡皮圖章, 加上所謂"三權合作, 行政主導" 即是一切法律的廢立, 修訂, 執行最終都要服從一黨專政的指揮, 以維護一黨專政的利益為根本.

人民在法律之下, 中共在法律之上. 依然只容許一黨的自我約束, 不接受一黨控制之外的任何監督. 換言之, 祗可以在"黨控制法律" 的前提下讓"法律規管黨". 在某些關鍵的泛範, 例如廣播電視, 索性就不立法, 以行政規章管理, 即是人大被廢武功, 中共為所欲為.

中國特色的依法治國, 與法治簡直謬之千里.

香港仔, 香港

信心真的很難說，但抱有一定的期望吧，這個期望也許是虛幻的，但很無奈。

王雪瑞, 中國，煙台

有信心個屁呀，換湯不換藥管個屁用，政治體制不改，永遠別想法治。

lll,

「法治」也最多是強化黨制，某一層面來說強化對官場的治理，但是改變不了政界依黨而行的風氣，也不能夠建立有序的市場，還是沒有公民安心的那一天……

王健, 北京

只要一黨專政就只有專治，⌻4可能有法治---白癡常識。

白癡, 美國

換湯不換藥，文字遊戲繼續忽悠

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提依法治國總比不提好，說明中國在進步。

liuguoxia, singapore