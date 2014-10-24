深圳高官蔣尊玉涉嫌「嚴重違紀」接受調查
- 2014年 10月 24日
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中共深圳市委常委、政法委書記蔣尊玉因涉嫌「嚴重違紀」被帶走並接受調查。
中國傳媒報道，蔣尊玉10月13日已被紀檢部門帶走接受調查。
但是，廣東省紀委方面還沒有正式發佈蔣尊玉被調查的消息。
他在被帶走前兩天最後一次公開露面，出席了一個法律論壇。
蔣尊玉在2010年曾出任深圳龍崗區委書記，在任時深圳舉行過世界大學生運動會，主場館正是位於龍崗，區內基建也得以提升。
報道引述消息指，他被調查可能涉及在龍崗主政期間發生的問題。
公開資料顯示，現年57歲的蔣尊玉是江蘇豐縣人， 去年初開始擔任深圳市委常委、市政法委書記。
（撰稿/責編：董樂）