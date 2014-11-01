一名英國男子因涉嫌殺人在香港被捕

圖片版權 BBC World Service Image caption 兩名女性的屍體是在香港灣仔的這座公寓樓裏發現的

一名29歲的英國男子星期六（11月1日）在香港被捕，據信他同兩名女性的死亡有關。

警察在當地時間星期六凌晨3點42分接到這名男子打來的電話，隨後在灣仔的一座公寓樓裏發現了兩名女性的屍體。

其中一名年齡大約25歲至30歲的婦女的屍體被放在行李箱中，頸部受傷。

另一名婦女身負刀傷，在警察到達現場後死亡。

當地警察說，這名男子受到拘押，正在接受調查。

「頂級銀行」

此外，警察還從現場找到一把刀。

據當地媒體報道，這名男子在一家「全球頂級銀行」供職，兩名死亡的女性可能是「性工作者」。

英國外交部的一位發言人說，「我們能夠證實，一名英國公民在香港被捕。」

「我們正在和當地警方接觸，並且隨時凖備提供領事服務。」

香港警方表示，屍檢工作將很快進行，以確定死者死亡原因。

（編譯：躍生）