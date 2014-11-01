一名英國男子因涉嫌殺人在香港被捕
- 2014年 11月 1日
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一名29歲的英國男子星期六（11月1日）在香港被捕，據信他同兩名女性的死亡有關。
警察在當地時間星期六凌晨3點42分接到這名男子打來的電話，隨後在灣仔的一座公寓樓裏發現了兩名女性的屍體。
其中一名年齡大約25歲至30歲的婦女的屍體被放在行李箱中，頸部受傷。
另一名婦女身負刀傷，在警察到達現場後死亡。
當地警察說，這名男子受到拘押，正在接受調查。
「頂級銀行」
此外，警察還從現場找到一把刀。
據當地媒體報道，這名男子在一家「全球頂級銀行」供職，兩名死亡的女性可能是「性工作者」。
英國外交部的一位發言人說，「我們能夠證實，一名英國公民在香港被捕。」
「我們正在和當地警方接觸，並且隨時凖備提供領事服務。」
香港警方表示，屍檢工作將很快進行，以確定死者死亡原因。
（編譯：躍生）