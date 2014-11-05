中國外交部：彭定康應停止慫恿「佔中」

Image caption 彭定康在議會外交事務委員會聽證會上還批評英國，迄今沒有為港人發聲。

對末代港督彭定康在英國議會聽證會上表示，香港現時的情況是嚴重領導不力。中國外交部發言人洪磊回應表示，彭定康立即停止慫恿非法佔中活動的言行。

前港督彭定康表示，北京限制香港民主發展是違反基本法，並稱英方依據《英中聯合聲明》在相關問題上負有50年責任。

對此，洪磊重申，佔中完全是違法活動，中央政府堅定支持特區政府依法處置。香港是中國的特別行政區，任何外國政府、機構或個人都無權干涉香港事務。

洪磊還表示，作為英國對香港殖民統治時期的末代港督，有關人員應有自知之明，盡早認清時空變遷，立即停止慫恿佔中違法活動的言行。

議會聽證

彭定康在英國議會4日舉行的香港問題聽證會上說，中國人大常委會替香港行政長官選舉設下831框架，有相當大的機會違反香港基本法第45條中要求廣泛代表性的提名委員會，按民主程序提名後普選的條文。

彭定康還指出，中國對香港實行民主選舉的態度，不會比英國更開放，中國領導人表明，「他們不希望（英國）在香港引進民主」。

中國當局曾數度對外宣稱，英國在殖民香港時代，也沒有舉行民主選舉，中國的政改決定已比英國進步；但英國媒體稍後引述相關人士談話指，英國當時被中共當局警告，不希望看到英國在香港實施民主選舉。

彭定康還批評英國，迄今沒有為港人發聲，「令我驚訝的是，英國外交部沒有召見中國大使，告訴他這是中英聯合聲明，而不是中國的聲明。」

他表示，港府應該讓步並與示威者開展談判，還批評港府現在嚴重缺乏領導能力。香港政權移交漸久，中國應該明白香港人非常負責，不會做出類似放棄高度自治尋求獨立等瘋狂的事情。港人的成熟，足以應付民主社會所需。

張浚生回應

針對彭定康的言論，前新華社副社長張浚生作出回應，呼籲彭定康不要再對香港的問題發表言論，直指彭定康當年在香港做的留下了很多禍害。

張浚生說：「希望彭定康先生不要再對香港的問題發表他的言論，因為他當年在這裏（香港）做的很多事情，其實就是給香港留下了很多禍害。回去以後，希望他不要再對香港問題，發表甚麼言論。」

張浚生還說，香港進行普選要一步一步來。

中英兩國簽署《中英聯合聲明》後，張浚生於1985年被派到香港工作，1987年出任新華社香港分社副社長兼新聞發言人，至1998年退任。

(撰稿/責編：路西）

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網友評論

彭定康是中共口中的千古罪人, 他沒必要聽中共指揮. 他必會繼續發聲, 支持香港的民主運動.

但也請中共停止欺騙香港人, 停止閹割 "一國兩制". 否則全世界都會為香港發聲, 包括台灣人和專程來香港撐佔中的大陸人. 中共要求香港人遵守法治, 全世界都掩著嘴偷偷竊笑. 中共不是沒有自知之明, 祗是以為付了掩口費, 人家便會看不見你的厚顏, 聽不到你的荒謬.

請張浚生停止對香港事務指手劃腳, 說三道四. 你這樣做的客觀效果就是慫恿梁振英撕裂香港, 使香港成為天然的反共基地. 但若這是你心中所想, 你做得對極了, 請繼續跟彭定康演對手戲.

香港仔, 香港

香港【佔中運動】的本質就是香港人對中共背信毀諾的抗議與反彈。沒有中共一次復一次扭曲《基本法》的明文字義，沒有中共一次復一次拖延堵塞香港邁向民主之路，香港人哪須用【佔路】去表達不滿？末代港督彭定康只不過舖陳事實，在英國的議會中說出真話，責難自己的政府利字當頭，沒盡簽署《中英聯合聲明》的監督義務並對【和平佔路】的港人致意，卻馬上招來中國外交部嚴詞叫他停止慫恿【佔中】，殊不知【佔中運動】也好，【雨傘革命】也好，【雨傘運動】也好，實乃中共自己一手造成。顛倒黑白，扭曲是非，混淆視聽，莫此為甚！

孟光, Hong Kong

望中央與港人代表盡早處理完畢。香港已不屬於英國，這個運動只需要二方來解決。但也讓大陸民眾看到了執政黨對待港人與大陸的區別，讓我們看到了民主曙光。

阿南, 中國杭州