熊貓三胞胎廣州慶祝誕生百日
- 2014年 11月 5日
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世界上僅有的熊貓三胞胎在廣州慶祝誕生百日，首次與公眾見面。
廣州長隆野生動物世界公布了一段它們趴在一個玻璃保育室裏玩耍、打哈欠的視頻。
動物園說，三隻幼崽中包括兩隻雄性，一隻雌性幼崽，現在都各自體重6公斤。
因為熊貓繁殖率很低，它們在七月底出生被人們譽為「奇蹟」。
在他們的玻璃房外參觀的遊客每天限制在1千人。
動物園說，這個熊貓三胞胎目前還沒有取名，但很快就會取。
他們的母親 「菊笑」7月29凌晨生下了三胞胎 。
現在已有記錄的最早的熊貓三胞胎是成都的一個大熊貓1999年生的，但其中一個3天後死亡。
目前中國有大約1600隻大熊貓生活在野外。
（編譯：立行/責編： 橫路）