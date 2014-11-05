熊貓三胞胎廣州慶祝誕生百日

圖片版權 AFP Image caption 熊貓三胞胎在廣州慶祝誕生百日，和公眾見面。（圖片版權：AFP PHOTO / Chimelong Safari Park）

世界上僅有的熊貓三胞胎在廣州慶祝誕生百日，首次與公眾見面。

廣州長隆野生動物世界公布了一段它們趴在一個玻璃保育室裏玩耍、打哈欠的視頻。

動物園說，三隻幼崽中包括兩隻雄性，一隻雌性幼崽，現在都各自體重6公斤。

因為熊貓繁殖率很低，它們在七月底出生被人們譽為「奇蹟」。

在他們的玻璃房外參觀的遊客每天限制在1千人。

動物園說，這個熊貓三胞胎目前還沒有取名，但很快就會取。

他們的母親 「菊笑」7月29凌晨生下了三胞胎 。

現在已有記錄的最早的熊貓三胞胎是成都的一個大熊貓1999年生的，但其中一個3天後死亡。

目前中國有大約1600隻大熊貓生活在野外。

圖片版權 AFP Image caption 三胞胎中兩隻雄性，一隻雌性，目前還沒有取名。（圖片版權：AFP PHOTO / Chimelong Safari Park）

圖片版權 AFP Image caption 三胞胎 7月29凌晨出生。（圖片版權：AFP PHOTO / Chimelong Safari Park）

圖片版權 AFP Image caption 在熊貓三胞胎的玻璃房外參觀的遊客每天限制在1千人。（圖片版權：AFP PHOTO / Chimelong Safari Park）

（編譯：立行/責編： 橫路）