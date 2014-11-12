台灣九合一六都選舉人物系列--朱立倫

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台灣2014年舉行九合一選舉，最為矚目的是其中的六都（六個直轄市）選舉，BBC中文網為您介紹六都選舉候選人中民意支持率最高的13名候選人。

台灣的新北市原稱台北縣，2010年升格為直轄市，也是台灣人口最多的城市，雖然近年來多次由國民黨為首的泛藍陣營拿下市長寶座，但是之前民進黨籍的尤清、蘇貞昌都曾經當選過升格前的台北縣縣長。

這次國民黨籍的現任市長朱立倫爭取連任，1961年出生的朱立倫被台灣媒體視為國民黨內最有希望在2016年競選總統大位的人選。

抽籤抽到3號的朱立倫家庭背景相當特殊，軍中退役、祖籍浙江義烏的父親曾經在蔣介石年代當選縣議員，後來又擔任國大代表，其母則是來自桃園望族。

台灣大學畢業後留學、擁有美國紐約大學會計學博士學位、並曾在美任教的朱立倫，能講流利的閩南語和客家話等方言，也被說是國民黨中少見「口才便給」的政治人物。

他的岳家也是台灣政壇知名的人物，岳父高育仁曾經擔任台灣省議會議長、立法委員、台南縣縣長，妻弟高思博則當選過立法委員、擔任過台灣蒙藏委員會的委員長。

朱立倫本人1999年當選立法委員開啟從政之路，2001年在國民黨前一年總統大選失利之後當選出生地桃園縣縣長。

2009年9月，被馬英九政府徵召擔任行政院副院長，2010年11月底代表國民黨贏得由台北縣升格為新北市的首任市長。

這次競選口號為「Doer」（即做事的人）的朱立倫，主要政見包括交通建設、學童午餐、老人福利等等。

反對朱立倫的人士則說，朱立倫施政成績欠佳、評比落後，並稱其先前選舉的承諾「跳票」、未能實現。

BBC中文網特別派出記者威克前往台灣，向六個直轄市民意支持度領先的13名候選人提問「你為什麼認為自己能夠當一個好市長？」、「你如何看你的對手？」、「這個城市應該如何國際化」、「在中國崛起、兩岸關係日益密切的情況下，你要如何處理與對岸的關係？」以及「你如何評價台灣現在的民主」，總共五個問題。

幾經聯絡，朱立倫陣營婉拒BBC中文網的採訪。