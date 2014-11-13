東亞峰會海洋爭議日美和中國各執一詞

圖片版權 AFP Image caption 第9屆東亞峰會在緬甸召開，中美日韓俄澳新印等亞太國家首腦參加。

在緬甸首都內比都召開的亞太地區18國參加的東亞峰會上，日本和美國就南海局勢未點名批評中國，但中國表示「形勢穩定」，雙方立場分歧。

美日兩個盟國「敦促中國自我克制」，但中國國務院總理李克強稱「南海形勢總體穩定，航行自由和安全也有保障」。

日本共同社報道說，中國圍繞南海主權問題與越南和菲律賓存在對立，近來在南沙群島岩礁上開展填海造島作業等，為自身的主張積累既成事實。

該報道援引外交人士說，日本首相安倍晉三在會上稱，「期待對有損和平與穩定的行為進行自我克制」，用不點名的方式對中國批評。安倍還表示「單方面行為還在繼續」，呼籲避免採取改變現狀的行動。

共同社說，美國總統奧巴馬稱，鑒於除當事國之外也有第三國利用該海域，要求根據國際法解決紛爭。

美國總統奧巴馬在峰會之際首次會晤越南總理阮晉勇時說：「我們也同樣認為地區各國，不論大小，都應該遵守解決爭議的既定規則，這是很重要的。」

中美日立場

而李克強說：「南海形勢總體穩定，航行自由和安全也有保障」。

他說：「中國與東盟國家就全面有效落實《南海各方行為宣言》、推進海上務實合作，進行了密切有效的對話與溝通」。

李克強說，中國明確了處理南海問題的「雙軌思路」（即有關具體爭議應由直接當事國通過談判和協商解決、南海和平穩定由中國和東盟國家共同加以維護），同意積極開展磋商，爭取在協商一致的基礎上早日達成「南海行為凖則」。中方倡議有關國家積極探討共同開發，有效管控分歧。

東亞峰會是東盟10國加中國、日本、韓國、美國、俄國、印度、新西蘭、澳大利亞8個對話國舉行的峰會，主要議題是東亞一體化和共同關心的國際地區問題。

日本共同社另外發表的一篇評論認為，在本屆東亞峰會上，日美等國再次就中國與東盟部分成員國存在主權爭議的南海問題發言對中國加以制約。而另一方面，擁有雄厚資金實力的世界第二經濟大國中國則欲在經濟及安保等諸多領域向東盟滲透，擴大勢力範圍從而削弱日美的影響力。

（編譯：立行/責編：李莉）

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