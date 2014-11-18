中國反腐敗：第三輪巡視專項化並將回訪

圖片版權 GETTY IMAGES Image caption 第三輪中央巡視主要針對國有企業。

中共中央紀律檢查委員會發佈今年第三輪中央巡視的單位名單，此輪巡視將全面採用專項巡視模式。

星期二（11月18日）公布要接受巡視的單位以國有企業為主，其餘是政府部委和周邊組織，涵蓋能源、運輸和新聞宣傳等領域。

身兼中央巡視工作領導小組組長的中紀委書記王岐山在部署會議上要求有關幹部「在『專』字上做文章」，發揮專項巡視的威懾力。

中紀委副書記張軍稱，小組在第三輪巡視還將「擇機」選擇對象突擊回訪，「檢查整改成效，發現新的問題」。

張軍在中共《人民日報》星期二刊登的專訪中說：「專項巡視是以問題為導向的特遣奇兵，有的可以就一個幹部、一件事情、一個問題派出小分隊迅速把問題搞清楚，有的可以巡視過後再殺個『回馬槍』，有的可以就某一領域、行業、性質的單位一起進行巡視，使被巡視對象摸不著規律。」

與今年第二輪巡視相比，第三輪主要是中國中央政府部委、中央國有企業和行業組織，而上一輪則主要是省區政府、部分中央部委和事業單位。

本輪接受巡視的單位涉及中國石化、華電集團和神華集團三家能源煤礦範疇央企，以及存在政策關聯的國家環保部。

航運領域則有中國船舶、中國海運和中國南方航空。中國第二大汽車生產商東風汽車也在名單之上。

此外，中央巡視組還將對涉及文化新聞宣傳領域的文化部和中國國際廣播電台進行巡視。其他要接受巡視的單位有電信運營商中國聯通、中國科學技術協會和中華全國工商業聯合會。

張軍在《人民日報》的專訪中談到，今年上兩輪巡視過後，中國一汽集團包括原副總經理安德武在內有八名經理人員被處理；上海復旦大學15名校領導被提醒談話。

在國家科技部，兩名中管幹部被清理，發現39名部管幹部在企業兼職，七名中管幹部、144名部管幹部在社團兼職的問題。

中糧集團方面，集團及其上級紀委立案調查各一件，黨紀處分一人，誡勉談話八人，批評教育五人；該集團公款購置的1套別墅，已按照國有資產處置流程處理。

（撰稿：葉靖斯 責編：蕭爾）

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讀者反饋

【中國官場需要大換血，體制需要大變革】，誰不知道這是當下中國要走的路？為什麼總是踏不上正途？皆因中國共產黨明令一黨獨尊的體制是【不容變改】的，同時也是【不容挑戰】的。要大換血嗎？在一黨專政，唯黨是尚的體制下，換來換去的，都是【瘀血】。要走出困局，這個國家非要來一次轟轟烈烈的革命。沒有了共產黨，中國才能【重生】。

孟光, Hong Kong

中國腐敗依然非常嚴重。特別是公安部門。科級幹部都住千萬別墅。享受 無比豪華的生活。反腐？我看有的地方，到了省級，縣級，鄉級，腐敗不但沒有減輕，反而貪得更兇。中國官場需要大換血。體制需要大變革。

Jenny Zhou, uk