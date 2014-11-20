習近平訪新西蘭或將簽電視合拍協議

圖片版權 Getty Image caption 20日上午，習近平在新西蘭總督傑裏·梅特帕雷（右）陪同下與官員見面。

中國國家主席今日展開大洋洲三國國事訪問第二站，表示或將與新西蘭簽訂電視合拍協議；而新西蘭反對黨領袖則可能會提出人權問題。

習近平於當地時間19日晚抵達奧克蘭機場。他和夫人彭麗媛受到了新西蘭總督代表沃克、總理約翰·基夫婦及奧克蘭市長倫·布朗的迎接。

據稱，新西蘭反對黨工黨領袖安德魯·利特爾將在明日會晤習近平。他表示將提出中國的人權問題，但同時也希望討論中國投資，為新西蘭創造就業機會。

而中國則可能在周四習近平到訪惠靈頓期間與新西蘭簽訂電視合拍協議。該協議預計將涉及合拍項目、政府補助以及為影視拍攝團隊提供更多方便等內容。

習近平在19日《新西蘭街先驅報》上發表的署名文章提到：「這一協議簽署將為兩國人文交流注入新的動力。」

「越來越多的中國影視作品把在海外取景地點選在新西蘭，這裏優美的自然風光和純樸民風給中國觀眾留下美好印象，相信將帶動更多中國民眾前來新西蘭旅遊，」習近平在文中說。

路透社則指出，這一協議的到來正值中國影視產業面臨互聯網影視公司的嚴峻挑戰之際。後者花費以億美元計的成本購買國外節目吸引用戶和廣告商。

行業專家認為，協議將有助促進新西蘭旅遊業的中國遊客業務。這部分業務在上一個財政年度總收益達6.83億美元。

「新西蘭的風光對中國人具有巨大的吸引力。生活在受污染城市的人們想要看到潔淨的環境，這很令人舒服，」路透社引述新西蘭梅西大學副教授、中國營銷專家鐘煥麟（Henry Chung）說。

路透社還指，中國遊客數量自2002年以來增加了兩倍，並以每年15%的幅度上升；而2002年正是「指環王」系列電影的第一部在中國上映的年份。

協議與習近平在署名文章中希望與新西蘭共同構築雙邊關係「更加美好的未來」的表述相一致。

「中新兩國開創了中國同發達國家關係上的多個『第一』，」習近平在《新西蘭先驅報》的文章中說，「中國已經成為新西蘭第一大貿易伙伴和第一大留學生來源國，特別是新西蘭是第一個中國簽署並實施雙邊自由貿易協定的發達國家。」

他表示，兩國的利益契合點正在不斷增多，是加強全方位合作的難得機遇。

習近平是11年來首位到訪新西蘭的中國國家主席。他會在惠靈頓出席官方歡迎儀式及午宴，然後與新西蘭總理約翰·基會談，之後會在奧克蘭出席總督傑裏·梅特帕雷所設的晚宴。新西蘭一間大學還會向彭麗媛頒發榮譽博士學位。

結束對新西蘭的訪問後，習近平將前往斐濟訪問。

（編寫：列爾 責編：蕭爾）