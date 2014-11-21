伊力哈木二審維持無期　家人批秘密宣判

圖片版權 AP Image caption 伊力哈木兄批評當局對其弟審訊不公。（資料圖片）

中央民族大學教師伊力哈木.土赫提被控「分裂國家罪」案，周五（21日)在新疆維吾爾自治區看守所內作二審宣判。

伊力哈木的代表律師劉曉原在判決後於推特上發文說，伊力哈木的大哥和大嫂旁聽宣判後表示法院對伊力哈木維持原判。他指宣判不公正平，沒有查明事實，踐踏法律。

伊力哈木的代表律師劉曉原表示，案件二審沒有開庭審理，只做書面審理。另一名代表律師李方平指責當局對伊力哈木案二審宣判不公正，原因是新疆高院安排在自治區看守所宣判，兩名代表律師都不能參加，他指二審秘密進行嚴重違法，宣判不公正，踐踏法律。

李方平質疑：「 看守所是高院的審判法庭嗎？法律規定提前三天通知律師，可以兩天半嗎？這些程序性問題都可以忽略，實體正義令人擔憂。」

在今年九月，中央民族大學維族學者伊力哈木土赫提，因「分裂國家」罪判處無期徒刑，沒收個人全部財產。

在伊力哈木今年被審刑後，美國的《外交政策》雜誌評選出本年度引領全球「百大思想者」名單，伊力哈木土赫提入選。

中國外交部發言人早前表示，有些國家打著所謂民主人權旗號，對案件說三道四、指手劃腳，提出無理的要求，實際上是對中國內政和司法主權的粗暴和無理干涉。

華春瑩指中方對此強烈不滿，並已向有關國家提出嚴正交涉，要求立即摒棄雙重標凖，停止干涉中國內政的錯誤做法。

伊力哈木今年1月中被警方從北京家中帶走，7月底被烏魯木齊檢察院起訴。在此之前，他曾對北京處理去年10月底天安門金水橋駕車衝撞襲擊案的手法提出批評。

（撰稿：陳志芬 責編：蕭爾）