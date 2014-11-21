港大專生擬分批「試關」探被拒入境標凖

圖片版權 AFP Image caption 繼香港學聯成員嘗試赴京未果後,還有多少人被拒進入中國境內?

自香港學聯成員曾經嘗試經香港前赴北京未果之後，接連收到一些大學前任或現任學生會成員被拒入境中國的消息，估計這個「黑名單」很廣泛。

一批大學及大專學生正在收集自願者的名單，計劃在下周分批嘗試經香港的羅湖海關過境前往深圳，以「試關」嘗試了解「黑名單」的廣度及被拒入境的標凖。

據了解，香港學聯亦討論過是否進行集體闖關，探試中國拒香港學生入境的「黑名單」範圍，但未有定論。

目前，香港政府和中國出入境的有關部門沒有就學聯代表早前被拒入境作出評論。

「試關」

據BBC中文網向有關人士了解，負責「試關」行動的學生們已經聯絡了香港大學、香港中文大學等多間大學及大專的學生參與行動。

負責籌備的學生透露，他們並非挑戰中央，只是希望以行動了解北京的「黑名單」內涵是什麼，什麼標凖，例如學生是否參加過「佔中」行動已經不可以入境？是否只有前線的學聯發言人被列入黑名單？不是發言人但參加「佔中」的人士又如何等。

組織者亦明白這次嘗試入境有一定的風險，因此建議參加者如果成功入境中國境內，建議短時間內折返香港，擔心在中國逗留時間太長會有一定風險。

自香港學聯的3名成員嘗試出境香港到北京反映政改要求不遂後，學聯指近日不時收到被拒入境中國的個案，評估被中國禁止入境人員名單相當廣泛 ，擔心目前香港所有大學及大專學生會的成員已上了黑名單。

被拒者增

學聯透露，近日收到6至7名學生會或學運成員被拒入境內地，而多數純粹要到深圳購物或探親，部份人十分低調，其中一名浸大學生會成員，只是處理校內事務的幹事，並未與學聯開過會，也沒有參加佔領運動，但卻被波及。另外，有學生申請回鄉證也被拒絕。

較早前，包括秘書長周永康在內的3位學聯成員，原定上星期六（16日）赴京表達政改要求，但因回鄉證被註銷，遭航空公司拒絕登機。

目前按不完全的統計，超過十名大學學生會成員或前成員被拒進入中國境內的個案陸續有來。其中一位是獲香港港政府委任為基本法推廣督導委員會委員、港大學生會前會長鄧日朗，日前被大陸當局以「有機會危害國家安全」為由，拒絕他入境。

鄧日朗稱，今年6至8月期間曾到廣西參與農村義工活動，進出兩地沒有問題。他指自己有參與過香港佔領行動的活動，但並沒有被捕紀錄。

另外，「佔中」發起人之一的陳健民已經辭任香港中文大學香港亞太研究所公民社會研究中心主任職務，由身兼研究中心副主任的社工系黃洪教授接任。

陳健民透露，主要考慮預計自己也是被拒入中國境內的黑名單一員，未來難進入內地從事學術交流與研究，亦可能面對訴訟，因此決定辭任。

至於「佔中」發起人「佔中三子」原本提出有意在下月初向香港警方自首，承擔行動的責任。據了解，他們向佔領行動參與者解釋所持的理念時遭到支持者反對，因此是否進行自首，仍未有最終決定，也不會貿然宣佈自首或退出「佔中」行動的決定。

（責編：蕭爾）