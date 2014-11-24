中央民族大學七名學生因涉伊力哈木案將受審

圖片版權 other Image caption 學生之一肖克來提·尼加提在2014年9月26日中央電視台報道中的畫面

因涉嫌維吾爾學者伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）「分裂國家」案，中央民族大學七名學生將受審。

伊力哈木代表律師李方平周一（11月24日）向BBC中文網表示，七名學生將拆開審理。他們多數是在讀學生，其中六名為維吾爾族，一人為彞族，預計被控罪名將是「分裂國家」。

周二（25日）開始將受審的七名學生是帕哈提·哈力木拉提（Perhat Halmurat）、肖克來提·尼加提（Shohret Nijat）、穆塔裏普·依明（Mutellip Imin）、阿卜杜凱尤木·阿不力米提（Abduqeyum Ablimit）、阿提克木·如孜（Atikem Rozi）、阿可拜爾·阿敏（Akbar Imin）和羅玉偉。

伊力哈木·土赫提 「分裂國家」案今年9月23日一審宣判，新疆烏魯木齊中級法院裁定有罪，判處伊力哈木無期徒刑、剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

該案上周五（11月21日)在新疆維吾爾自治區看守所內作了二審宣判，維持原判。

「分裂」

在9月的一審中，新華社報道稱：「法庭審理查明，長期以來，伊力哈木·土赫提以『維吾爾在線』網站為平台，利用其大學教師身份，通過授課活動傳播民族分裂思想，蠱惑、拉攏、脅迫部分少數民族學生加入該網站，形成了以伊力哈木·土赫提為首要分子的分裂國家犯罪集團。」

圖片版權 AP Image caption 2014年11月21日，新疆法庭駁回了伊力哈木·土赫提提出的上訴，維持原判

「該犯罪集團在伊力哈木·土赫提的領導下，以分裂國家為目的，組織、策劃、實施了一系列分裂國家的犯罪活動。」

報道還說：「被告人伊力哈木·土赫提為達到其分裂國家、尋求新疆獨立的目的，有組織、有計劃地撰寫、編輯、翻譯、轉載百餘篇分裂國家內容的文章，大肆傳播分 裂思想，惡意攻擊國家的民族、宗教、經濟、計劃生育等政策及措施；歪曲2013年巴楚縣『4·23』、北京『10·28』等暴恐案件的起因、杜撰中央民族大學發生漢族學生群毆維吾爾族學生事件，煽動民族仇恨，製造民族對立，為涉疆暴恐案件製造借口，鼓動暴力行為；與境外機構、個人勾連，惡意炒作涉疆問題和 案（事）件，企圖將新疆問題國際化，並杜撰社會問卷調查報告，以虛假數據偽造支持獨立和『高度自治』的虛假民意。」

9月26日，中國中央電視台播放的新聞報道包括伊力哈木在課堂上講課時的內容，以及三名被拘押的學生帕哈提·哈力木拉提、肖克來提·尼加提和羅玉偉揭發伊力哈木的視頻。

視頻中出現的維吾爾族新聞專業在讀研究生肖克來提·尼加提說，伊力哈木曾告訴他，每篇發表在「維吾爾在線」上的文章都要「有別於政府的宣傳口徑」。

視頻中的彞族學生羅玉偉則表示，伊力哈木曾威脅他，如果不繼續從事網站的設計工作，就不會把學位證書給他。羅玉偉還稱，伊力哈木曾經說過，「你把我惹急了，我把你拉到沙漠裏面埋掉，誰都找不到你。」

英國外交部發言人在伊力哈木一審判決後表示，對這一案件非常關注。「我們認為土赫提教授是一個值得尊敬的學者，長期以來提倡相互了解，容忍和對話，促進中國不同民族之間的和諧和統一。」

英國外交部發言人還呼籲中國「立即釋放伊力哈木·土赫提和他的學生」。

（撰稿：羅玲 責編：董樂）