大家談中國：國稅局幹部嫌工資，普通工人呢？

圖片版權 z Image caption 灌雲縣國稅局職工們嫌年新低，拉橫幅維權（網絡圖片）

國稅局在很多人眼中是「金飯碗」，也是每年公務員考試競爭最激烈的熱門崗位。可是，江蘇連雲港市灌雲縣國稅局不少幹部職工，心裏卻窩了一團火，覺得「收入低」、「工資結構不透明」。

11月21日上午，一些幹部職工集結在灌雲縣國稅局大院內，拉起橫幅，要求「公開公正」，「反對愚弄」。灌雲縣國稅局職工陳傑（化名）對澎湃新聞稱，在這次規範津補貼之前，市、縣的收入差距本就比較大，「縣國稅局科員一年10萬左右，市國稅局科員一年17萬左右。好些人就想方設法要調到市局。」（11月24日澎湃新聞網）

確實，收入低是讓人很憋屈的事情，誰不想提高自己的收入水平？誰不想自己的生活質量更高一些？因此，面對這些 「收入低」、拉橫幅維權的國稅職工，我深表同情。

然而，再細看新聞，筆者心裏就不是滋味了。這些嚷嚷著「收入低」的國稅職工們，收入真的低嗎？到底有多低？據該局職工稱「縣國稅局科員一年10萬左右」。我的乖乖隆的咚，一年收入10萬還嫌低，那麼，一年收入多少不嫌低呢？而與那些在職工人相比，國稅局的職工收入低嗎？

一個地方的公務員工資是高還是低，既要橫向比也要縱向比，而橫向比要與當地的收入水平比，與當地的其它行業工資收入比。

灌雲位於江蘇省北部，屬於江蘇的不發達地區，工資水平屬於三類地區，按照江蘇省規定，2014年11月執行的人均工資最低標凖是1460元。據連雲港市人力資源和社會保障局、市統計局2012年聯合發佈的公告數據顯示，2011年全市在崗職工年平均工資為38817元。照此類推，2013年灌雲的在崗職工工資不會高到哪裏去。

而國稅職工一年工資收入達到10萬元，遠遠高於職工平均工資數。然而，國稅職工似乎並不滿足，他們勇敢地拉起了橫幅為自己「維權」。

年薪10萬左右還嫌低，要我說，灌雲縣國稅局的職工們真是身在福中不知福，他們拉橫幅維權，讓人覺得更像是一種諷刺。年收入10萬嫌低，那些收入遠遠達不到這個數的職工怎麼辦？那些下崗工人怎麼辦？他們找誰維權去？

當然，灌雲縣國稅局職工拉橫幅「維權」，也並非沒有積極意義，此事件再一次告訴我們，一些地方的公務員，其工資收入並不像某些人說的很低，而是他們對自己的收入水平並不滿足。

不管是哪裏，那些嚷嚷自己收入低的公務員，其工資收入均比當地的普通職工要高得多。還有，就是公務員內部收入分配並不平均，導致了很多公務員心理很不平衡。

如連雲港國稅系統，同樣級別的縣級公務員和市級公務員，其收入差距就拉得很大。據說，國稅系統與地稅系統的收入也很不般配，因此才導致了國稅系統職工的強烈不滿，瞧瞧，灌雲縣國稅局職工拉橫幅「維權」，看起來更像是一齣鬧劇。與那些普通的工人比，他們應該降收入才對。央企高管都降薪了，這些收入遠遠高於普通工人的公務員們，你們憑什麼不降薪？

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點，網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

普通工人未必就比公務員低，在中西部多數城市，一個小公務員，年收入不過3、4萬人民幣，而電力、石油、電信的工人超過10萬元、20萬元的很正常。

卡卡卡