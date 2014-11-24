奧運游泳冠軍孫楊半年前因禁藥禁賽三月

圖片版權 REUTERS Image caption 反興奮劑中心指事件給所有運動員和教練員敲響警鐘。

奧運游泳冠軍中國泳手孫楊被公布在今年5月全國游泳冠軍賽的賽內興奮劑檢查中呈陽性，從5月17日至8月16日遭禁賽三個月處罰，被取消全國游泳冠軍賽上的1500米冠軍，罰款5000元人民幣。

國家體育總局反興奮劑中心24日在官方網站上公布這個消息後令人質疑為何事發半年後才向外公布，中心負責人向中國官方媒體表示，相關檢查、檢測統計資料近期才完成，根據慣例予以公布。

反興奮劑中心副主任趙健表示，孫楊在5月17日一次尿檢中被查出使用了違禁物質曲美他唚（trimetazidine），遭禁賽三個月處罰。

曲美他唚為刺激劑，今年1月剛剛被列入世界反興奮劑機構（WADA）禁用清單。含有曲美他唚的藥物在臨牀上是預防心絞痛的處方類藥物，提高心肌細胞能量，改善心臟功能。

趙健又透露，在7月的聽證會上，孫楊出示了清晰而有說服力的證據，證明曾使用藥物「萬爽力」（鹽酸曲美他唚片）治療心臟不適，而孫楊也證明了無意使用這種藥物提高運動表現，符合反興奮劑規定條例中減免處罰的標凖。

反興奮劑中心指出，這次事件給所有運動員和教練員敲響警鐘，也暴露了輔助人員反興奮劑水平不高的漏洞。

對於孫楊的藥檢事件在發生半年後才公布，反興奮劑中心解釋按規定，在興奮劑檢測A瓶樣品出現陽性結果，運動員還有開啟B瓶和參加聽證會的權力，過程最長可達40天左右，如果運動員因為收集證據等原因要求延期聽證，這過程可能要超過3個月。

反興奮劑中心再解釋，中國游泳協會對孫楊做出處罰決定時，恰逢南京青奧會，及仁川亞運會，反興奮劑中心負責的興奮劑檢查和檢測工作大量增加，加上承擔全國各省運動會的委托檢查。

至於孫楊的相關檢查、檢測統計數據近期才完成，根據慣例予以公布，符合世界反興奮劑規定。

孫楊經常被外界指因為年少成名，不時屢陷風波，這次禁藥事件將可能再損形像。2013年11月孫楊在杭州駕車與公交車相撞，後證實孫楊屬於無證駕駛，當時暫被取消游泳國家隊隊員資格。

今年的仁川亞運會，孫楊又獲得三枚金牌，孫楊語出驚人，指擊敗日本泳手後指「日本國歌很難聽」，引起爭議，當時有網民把他捧為民族英雄，亦有人批評他鼓吹仇日。

(撰稿：陳志芬 責編：葉靖斯）

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