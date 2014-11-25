台灣選舉：柯文哲辦公室竊聽案眾說紛紜

圖片版權 REUTERS Image caption 柯文哲陣營被連勝文陣營反告偽造犯罪證據等罪。

台北市長選舉中，無黨籍候選人柯文哲辦公室所發生的竊聽疑雲，隨著檢調單位的偵辦動作，在選前最後一周出現了最新發展，也為台北市長的選情，投下了難以預測的變數。

發現竊聽器

這起竊聽風雲的發展，充滿了戲劇性。最早源於11月初，國民黨候選人連勝文的競選總幹事蔡正元，竟然公布了對手柯文哲陣營還在籌組中的「市政顧問團」名單。

由於蔡正元所公布的名單，大部份都正確，令柯陣營大為震驚，不但立刻找來徵信業者，清查辦公室的電話線路，竟然發現辦公室的電話被安裝了竊聽器！

柯陣營隨即痛批遭竊聽是「白色恐怖」，不斷質疑蔡正元的資料從何而來，更多次暗示、指涉對手涉嫌竊聽。

雖然蔡正元解釋，會知道柯陣營市政顧問團的名單，是柯陣營自己「大嘴巴」，讓被邀請參加顧問團的人感到不滿，向旁人透露，他才會知道名單，並不甘示弱地反控柯陣營的竊聽案是「自導自演」，雙方戰火不斷升高。

就在檢調介入偵查後，就在選前最後一周，竊聽案有了最新的進展。

業者坦承犯案

檢調最近傳喚二名柯辦委托的徵信業者與柯辦一名彭姓幕僚，其中的林姓徵信業者坦承，他在裝上竊聽線材後，向柯營謊稱：「真的遭到竊聽了！」希望藉此說服柯陣營加裝監視器，讓他有生意做。

但是檢調單位掌握到柯辦彭姓幕僚與二名業者之間，在案發前、後許多簡訊往來的內容，懷疑內情並不單純，認為簡訊中，包含彭姓幕僚所整理的竊聽案始末大事記，懷疑彭姓幕僚與業者之間涉嫌串證。

檢方不但向法院聲請羈押兩名業者，同時要求彭姓幕僚以3萬元新台幣（970美元；5944元人民幣）交保。

未料，法官卻認為證據不足，裁定二名業者無保請回。彭姓幕僚更為證明自己無罪，拒絕檢方所要求的3萬元交保，檢方只好更弦易輒，決定讓彭姓幕僚無保請回，只限制其住居。

圖片版權 AFP Image caption 連勝文披露柯文哲「市政顧問團」名單引爆竊聽疑雲。

彭姓幕僚究竟是找徵信業者清查時「所托非人」？還是「教唆業者」裝設竊聽器？關乎柯陣營在此竊聽疑雲中，是否「自導自演」，已引起輿論高度重視。

柯文哲在接受媒體訪問時指彭姓幕僚是透過海選而來的工作人員，他先前並不認識，「有多少證據講多少話」，態度已轉趨低調。

但柯陣營還是對外表示，堅信彭姓幕僚的清白。彭姓幕僚亦稱與業者密切聯繫，是為了說服業者一同出面召開記者會。至於發給業者大事記，僅是為了讓業者回憶起案件始末，並無串證之意。

連營控告柯營

連陣營當然不會放過這樣的機會，連勝文總幹事蔡正元在24日上午，立刻按鈴控告柯營涉嫌偽造犯罪證據、誹謗及意圖使人不當選。

蔡正元指出，柯營在自認被竊聽時的第一時間，竟然先通知媒體而不是報警，且在沒有充足的證據前，卻不斷引導大眾認為，蔡正元與竊聽案關係匪淺。

竊聽案情出現急轉直下的變化，讓許多政治評論者認為，從目前已曝光的事證，雖難以判斷柯營是「所托非人」還是「自導自演」，但對照柯營先前不斷操作、指涉是連營所為的手法，「至少欠連勝文陣營一個道歉！」

選前最後一周，出現這樣的變化，正考驗著柯文哲陣營的危機處理能力。

（責編：葉靖斯）

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孟光, Hong Kong

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