貴州盤縣發生煤礦爆炸　11人死亡

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中國貴州六盤水市盤縣發生一起煤礦爆炸事故，據報道，目前已造成11人死亡。

官方媒體報道，星期四（11月27日）5時45分（格林尼治標凖時間星期三21時45分），盤縣松河鄉松林煤礦1705採面發生爆炸，初步調查認為是局部瓦斯爆炸所致。

報道引述盤縣相關部門說，事發時當班井下作業共有19人，其中10人在井下遇難、九人升井後送往醫院救治，其中一人因救治無效死亡。

這是中國兩天內第二起嚴重礦難。遼寧阜新一座煤礦星期三（26日）凌晨發生大火，死亡人數已增至26人，另有50人受傷。

據報道，事故起因最新研判為煤塵瞬間燃燒。事發煤礦所屬企業——阜新礦業集團恆大煤業公司表示，煤塵燃燒的大火只在一瞬間就造成了大量傷亡，大火也在有關方面趕到撲救前熄滅。

自2005年至今，阜新礦業集團已發生過六次嚴重礦難，合共造成超過200人死亡。集團表示已要求所屬各礦井全面進行停產整頓和安全隱患排查。

事故多發

貴州六盤水是中國近年常發礦難地方之一。《貴陽晚報》稍早前報道，六盤水市今年第二季度共發生三起礦難，合共造成25人死亡。其中盤縣佔了兩起。

2011年3月，盤縣一起礦難造成19人死亡後，當地安全生產監督管理局局長被免職。

中國國家能源局統計顯示，2013年，中國全國共發生各類煤礦事故589起，死亡和失蹤1049人，同比分別下降24.4%和24.2%。

不過，一些國際勞工組織質疑，因企業瞞報等可能性，實際的死傷人數遠比官方數字多。

中國今年提出關閉小型煤礦，希望能優化產能，同時減少礦難發生。

當局希望於今年年底前關閉2000多座此類煤礦。

（撰稿／責編：葉靖斯）

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