「佔中三子」自首：港警方稱將公正處理

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 第一批自首者進入警察署不到一個小時已出來。第一批進入警署自首的是「佔中三子」​戴耀廷、陳建民和朱耀明，以及陳日君（BBC中文網記者葉靖斯攝）。

香港佔中行動三名發起人戴耀廷、陳建民和朱耀明以及其他20多人周三（3日）到警署向警方自首。警方在隨後發佈的聲明中稱「將按程序公平公正處理自首案件」。

BBC中文網記者陳志芬在香港中區警署現場報道說，凖備自首的「佔中」參與者下午3時後在警察署外面排隊，凖備分批進入警署。

第一批進入警署自首的是「佔中三子」戴耀廷、陳建民和朱耀明，以及天主教香港教區榮休主教陳日君。在場還有20多位市民在排隊，凖備自首。

「佔中三子」及陳日君進入警署不到一個小時出來。他們出來後表示，警察把他們分開，分別記錄下他們的個人資料。

「公正處理 」

香港警方在周三晚些時候發表的聲明中說，截至下午4時30分，共有24人到中區警署自首，包括18男6女，年齡介乎33至82歲。自首人士稱違反「參與未經批准的結集」的罪行。

警方的聲明還說，「負責接見的警務人員在自首人士離開警署之前已清楚向他們指出佔領公眾地方是違法行為，需立刻停止。警方會根據自首人士所提供的資料作出跟進及調查」。

香港警方還在其聲明中強調「對於每宗案件，不論涉案人的職業、背景，警方定會不偏不倚、公平公正作出調查。」

據BBC中文網了解，除了可能面對的刑事起訴外，戴耀廷目前已經涉及三十多宗因佔中行動而引起的民事索償，每宗案件金額由港元三百多元至五萬元不等。

責編：李莉