本周中國：「彭麻麻」與「充滿幹勁」

圖片版權 BBC World Service Image caption 本周，又有一個與中國的第一夫人彭麗媛有關的視頻掀起了熱潮。

這一周我一直在新疆，在喀什進行採訪報道的同時，我依然關注著在中國東部地區發生的事件。

由於我們必須上交護照以更新記者簽證，這三周的時間裏我們無法前往香港。

所以我一直在關注著中英政府之間關於誰「踩過界」了的言論之爭。

除了這些頭條新聞以外，還有一些小插曲也引起了我的注意：

"彭麻麻"

圖片版權 BBC World Service Image caption 在上月出訪新西蘭期間，彭麗媛接受了一位當地官員以傳統毛利戰士式的問候。

在上月出訪新西蘭期間，彭麗媛接受了一位當地官員以傳統毛利戰士式的問候

中國第一夫人彭麗媛的形像上個月出現在一個名為《習大大愛著彭麻麻》的音樂視頻裏（中國網民將習近平和彭麗媛稱為「習大大」「彭麻麻」，意為「習爸爸」和「彭媽媽」）。

這不能怪她，我相信她自己也不認同那個低畫質的卡通形像就能代表她的氣質。

而這一周，彭麗媛出現在了艾滋病日的宣傳片裏。在視頻中，她抱著那些受艾滋病感染的孩子，教他們彈鋼琴、系鞋帶。

宣傳片旨在呼籲公眾不要歧視艾滋病患者。這是彭麗媛自丈夫成為中國和中共的最高領導人以來第一次以她曾經的歌唱家形像出現在老百姓面前。

「彭麻麻」有出色的歌喉，優美的身段，人能派上大用場，這點一直很清楚。

但是她「第一夫人」的形像在過去的這個月裏大放異彩。無論是APEC北京峰會的紅毯，還是布里斯班的G20峰會，抑或是澳洲之行，她一直站在焦點。

有人說，這位第一夫人為提升中國「軟實力」作出了重要貢獻，但在我看來，那微笑的背後必然有不少硬實力。

「充滿幹勁」的精神

圖片版權 BBC World Service Image caption 美國總統奧巴馬稱讚習近平的「充滿幹勁」的精神

視線從這位強大的第一夫人轉向那位同樣強大的「第一先生」，習近平。這一周，他有了個少見的仰慕者，美國總統奧巴馬。

後者稱，他對習近平「充滿幹勁」的精神和「他對中國的影響」深表敬佩。

當然他敬佩的不僅是習近平，更是中國本身。

回顧奧巴馬上個月的北京之旅，中國的基礎設施建設讓這位美國總統留下了深刻的印象。

「在中國街頭，開車駛過，看到他們能取得的成就，讓我自覺羞愧。」

圖片版權 BBC World Service Image caption 英特爾將把最新、最高端的芯片測試技術引入中國

科技進步

美國公司英特爾似乎聽到了奧巴馬的話。這周，這個全球最大的芯片製造商宣佈，將把最先進的芯片測試技術引入中國。

「我們將最新的高級測試技術引進到中國，實現我們和中國共同創新的承諾，」 英特爾執行副總裁威廉姆∙霍爾特（William Holt）在聲明中稱。

這項價值16億美元（10億英鎊）的投資當然很有誠意，而且，半導體產業是近年來中國最大的「新型戰略產業」。

工廠將建在中國西南部城市成都，有意思的是，許多跨國高科技企業都把分支機構設在了那裏。

不過，一位美國高科技企業的高官在最近的一次談話中跟我透露，世界上99%的偽造高科技產品都來中國，總有一天，中國會「蠶食」這項產業。

憲法日

12月4日是中國的第一個「憲法日」，在一次講話中，習近平呼籲中國老百姓加強憲法意識。

諷刺的是，中國最大的搜索引擎「百度」禁止用戶創建與「憲法」及「憲政」有關的貼吧。

根據《中華人民共和國憲法》第一章第一條，「中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家」。而對於中國許多傑出的律師而言，「憲法日」只是他們在監獄裏度過的又一天。

圖片版權 BBC World Service Image caption 政府部門要求貴州的大學在校園內安裝監控攝像頭

律師也是近期另一個事件的主角。

在中國西南地區的貴州省，教育部門的官員要求在大學的教室裏安裝監控攝像頭以「建立全覆蓋的課堂教學視頻監控系統、教師授課全程跟蹤系統」。

為此，四名律師發表聯名信，希望貴州省教育廳解釋「監視教師」的法律依據。他們強調，教師有權在課堂上自由組織討論，「『學術自由，教授治校』猶如『依憲治國，依法執政』一樣重要及不可或缺」。

又是憲法！

不過，貴州的這一事件並不是中國頭一回「監視教室」了。

中共新聞單位《遼寧日報》派記者「潛伏」在高校課堂，併發表公開信批評教師在課堂上當著學生的面說中國壞話。

顯然，關於教育自由的辯論還將持續到明年，因為文藝和教育正是習近平提出的網絡空間裏的「正能量」。

實踐中國夢還真是前景一片光明。

牛市

說到「正能量」，上海證券交易所的牛市怎樣？有人說，這是「超牛市」，很多投機者把倒賣房產的錢投到了股市裏。

的確，這是中國大陸證券市場五年來的新高。

對中國股市未來的走向我不予以置評，不過如果你有什麼獨到見解，歡迎告訴我！

（編譯：實習生孟航/ 責編:董樂）

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讀者反饋

一個歐洲島國的小編輯看中國是不是傻眼了？她以為她是根蔥，實際上，她就是根蔥，哈哈哈哈

asdfDF

短視的西方，為了眼前的一些利益，紛紛像中共獻媚，他們的所作所為就是養虎為患。一個毫無信義，從來不遵守遊戲規則的中共在西方的經濟援助下不斷的膨脹，將來很可能吃掉西方自由世界。

蔣大公子

中國的教育還不是一個開放性的教育，一直是一種填鴨式的，或是說是一個被動的灌輸形式的教育，這樣的教育形式要求教育者必須要擔負起一定的社會責任，因為對那些從小到大「老師總是對的」的學生而言，一個偏激的，甚至極端的教師會使其一生受到惡劣的影響。

如果批評中國的政治思想教育是錯誤的的話，那麼也同樣要警示相反的極端觀點的教育，這種觀點往往有嚴重的反社會和悲觀的傾向，往往我們也只能兩者相比取其輕，在中國沒有形成開放向教育之前，在學生沒有養成質疑教師觀點的習慣養成之前，我想這才是正確的！

李再, 中國

彭麻麻高調地做慈善事業， 這樣的事業是很得民心的。

小獅子

在外網看到了越來越多的維護中共獨裁政治的文章，而且，這些撰稿者的話語體系明顯取自一種相同的集中式培訓。由於中國沒有新聞自由，中國人，尤其是中國有發言權的高學歷階層，腦子注滿了水。他們很容易受到中共的洗腦，中共稱其為「對官員階層的培養」，當然是花納稅人的錢了。我把它叫做「土鱉活水養殖法」，最近流行的中共宣傳話語是：中國3億快樂的中產階級不需要民主。就是這樣，中國人本來就不懂政治和經濟，再加上官方這種「恩賜」一樣的政府級培訓，驕傲的被洗腦的中國高薪階層，翻過牆以後眼光含淚地維護他們的「黨媽媽」。當習豬頭被中國人稱作屄哥屄哥(bigbig)的時候，我還能忍受。但當愛國豬們開始管彭麗媛叫「媽媽」的時候，我實在忍不了了，吐了一地。我真想說：這幫傻屄，死了得了！

遼C H.S

《習大大愛著彭麻麻》音樂視頻於習近平執掌大權甫一年後便登場，【造神運動】繼毛澤東之後再度浮現，看來神州大陸難免再來一次不可逆轉的折騰。只要中國共產黨一天主政，中國必【永無寧日】，信哉？

孟光, Hong Kong