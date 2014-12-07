日媒：中共處分周永康反腐運動適得其反

圖片版權 REUTERS Image caption 日本媒體稱在華日本僑民認為處分周永康只是中共權鬥的結果。

中國決定開除前中共政治局常委周永康黨籍的處分連日引起日本傳媒和輿論相當強烈的反應，其中認為中國領導人習近平的政權以反腐加強權力基礎的效果適得其反的看法廣泛。

《產經新聞》駐北京記者矢板明夫的報道說，駐北京的日本企業人員紛紛表示贊同德國監視世界貪腐的「透明國際」組織 最近發表的各國貪腐狀況調查中，把中國的國際清廉印象指數從去年的80位下降到第100位的結果。

報道說，駐北京日企人員眾口一辭稱「非常接受這一調查結果」、「我也持有同感」等，還有日企家說「去年起中國推進排除外資企業的手段，我們參加投標時，遭遇不平等對待的場合日增」、「持續的反腐政治運動令官僚們畏懼，各種經濟認可手續遲遲不批，政府機關的工作越來越不透明，效率更差」。

報道還說：「中國這次對內外史無前例地突出反腐姿態，希望恢復中共威信、增強權力基礎，公布周永康罪狀中這次還增加了洩漏國家機密罪等，令周永康罪行累累，但效果看來相反，即使中國國民中也有很多人提出『這樣的人物為什麼能提拔到中共最高權力層？！』『其他最高權力中心的成員是不是也一樣？』等疑問。」

報道引述中共黨內人士分析說，「越突出周永康事件，黨的形像也許越壞」，報道還說，「中國的報道全是引用新華社發放的官樣版本，不容各傳媒獨立採訪、報道，更令人無法抹去『只是向國民宣傳閉門權鬥結果』的印象」。

權鬥結果

圖片版權 XINHUA Image caption 一些分析認為習近平懲處黨內高層將讓自己他日「不得安泰」。

《讀賣新聞》駐北京記者竹內誠一郎的報道也與《產經新聞》相當一致，指出中國在「透明國際」的調查結果中已顯示貪腐更嚴重的現狀，「令追究周永康的刑事責任給人更鮮明的權鬥印象」。

《日本經濟新聞》駐北京記者中擇克二的報道也以「中國權鬥面貌周永康將被捕」為題說，「事實上一年前已決定如何處分周永康，只是盡可能尋找罪名鞏固裁判，構成違紀、洩密等罪」。

「一年來，處分周永康遭遇阻礙，主要是推舉周永康的前國家主席江澤民等長老警惕反腐侵犯他們的利益，10月前後江澤民三次露面正是黨內長老的『示威行動』，以至於四中全會也沒能宣佈處分。」

報道分析說，「有了追究最高領導層罪行的前例，習近平將來引退後也不能安泰，所以本來在十七大可能看出的習近平接班人選也將會更難，預計習近平今後會在鞏固權力的基礎上，挑選決不容反叛的下一代高層人物，周永康事件是這一前哨戰」。

筑波大學名譽教授遠藤譽也分析說，習近平政權在憲法日宣佈處分周永康「算計得十分精密」，目的是對內外突出法制國家的印象。

分析說，「紅色皇帝習近平強調依法治國，但在中國只有讚美共產黨才算依法」，說明在中國不可能依法治國。

（責編：葉靖斯）