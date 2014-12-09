中國內蒙異議人士關押19年後獲釋

圖片版權 BOXUN Image caption 哈達（左）2010年12月同妻子和兒子在中國一個未知的地點會面。（博訊圖片）

中國當局在周二早晨（12月9日）釋放了關押時間最長的政治犯，內蒙異議人士哈達。哈達過去近20年是在監禁中度過的。

哈達的舅舅哈斯朝魯對路透社說，是哈達的弟弟告訴了他這一消息。他還對路透社說，哈達的身體狀況不好。

哈達獲釋後在接受亞洲自由之聲採訪時說，他在監獄中曾遭體罰虐待。

哈達說他在赤峰監獄服刑時被關小號達99天，冬天在露天工作，終日不給取暖。

哈達還說，他現在身患十多種疾病，包括全身動脈硬化，肝臟疾病，頸椎炎等等，牙齒也掉了很多顆。他說這些疾病都是關押期間得的，他在進監獄前身體一直很好。

將近60歲的哈達在1992年參與創立「南蒙民主聯盟」，主張「爭取南蒙自決」。

中國當局在1995年以陰謀顛覆政府、分裂國家和組織領導反革命集團罪將哈達逮捕。

1996年11 月11 日，哈達被判處有期徒刑15 年。

哈達在2010年12月10日刑滿獲釋，當天正是被囚禁的中國異見人士劉曉波獲頒諾貝爾和平獎的日子。

哈達隨後又被警方秘密拘押。他的妻子新娜和他們的兒子也曾一同被秘密拘押。

人權組織「國際特赦」認為哈達是良心犯並一直對他的處境表示擔憂。美國和歐盟也對哈達被中國當局監禁多次表示關注。

國際特赦表示，雖然哈達獲釋是個積極的信號，但同以往許多異見人士一樣，哈達很可能繼續受到中國當局的嚴密監控。

編譯/責編：李莉