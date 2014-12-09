周永康案與權力鬥爭·谷俊山涉案30億

圖片版權 Getty Image caption 《金融時報》對周永康被移交司法機關發表文章。

《金融時報》發表文章再次談到周永康被移交司法機關以及中國的反腐。

該報指出，周永康被開除黨籍並移送司法機關處理的消息被中國官媒稱讚為是「具有中國特色的社會主義法制」的勝利。

周永康是自從1949年以來中共落馬的最高級別的官員。中國的反腐已經導致超過50名高官被捕。

文章說，對於中共是否能夠對周永康進行公正的公開審理也受到質疑。另外很多觀察人士認為如此大型的反腐是中共權利鬥爭的一部分。

文章把幾天前郭飛雄、孫德勝「聚眾擾亂秩序」案件開庭審理似乎也證實了這一點。

該報道說，使用反腐行動來削弱潛在政治對手的勢力是在中國的傳統做法。 在習近平之前的鄧小平、江澤民、胡錦濤都使用過這個辦法。

該文還說，不過目前階段的反腐要比之前規模更大、時間更久。因此這也讓很多中國人都認為，相對於權利鬥爭，現在更像是政治架構的改變。

文章還提及了反腐讓高官們感到緊張，造成奢侈品在中國的銷售情況嚴重下跌。西方的商業界中有一種理論，那就是習近平使用反腐來鞏固權力，以推行大型的經濟改革。

該文說，但是其實更有可能的是有限的經濟改革是為了習近平和中共鞏固權力，而不是倒過來。

文章還引述分析人士的話指出，在被指腐敗的100多名官員當中，沒有一個是太子黨。

豪車加金條

《每日電訊報》報道說，在中共繼續反腐之際，解放軍總後勤部原副部長谷俊山案件又有了新內幕。他曾經使用奔馳車中裝有金條進行行賄。

文章引述發表在《鳳凰周刊》上的消息說，谷俊山涉案案值為300億元，他本人受賄額有6個億。他行賄的金條重達100公斤，按照當今金價，價值250萬英鎊。

《每日電訊報》表示，《鳳凰周刊》的報道似乎是為了讓公眾感到中共正在反腐行動中取得勝利。但是這份報道在周二早上已經被刪除，這就顯示了中國當局方面可能認為這個消息或許會增加公眾對貪官的憤怒而不是降低這種情緒。

該報指出，谷俊山落馬是習近平上台以來進行的反腐行動中的一個重要環節，不過文章也提到有批評人士指出北京方面的反腐實際上是中共政治權力爭斗的一部分。

（編譯：林杉 / 責編：橫路）