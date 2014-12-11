選後觀察：九合一選舉之後政治版圖大挪移？

圖片版權 z Image caption 分析人士說國民黨現在面臨的挑戰不只是黨主席選舉而已

台灣在11月底的九合一選舉不但震撼了執政的國民黨，同時也挑戰了傳統的地方政治勢力範圍。

選舉結果塵埃落定，落選的現任縣市長及其機要幕僚如今正在打包凖備「政權交接」，媒體說國民黨中央的所謂「宮廷大戲」仍在上演，但是台灣政治生態與版圖正在無聲地發生巨大變化。

候選人與派系

以前選舉的時候許多地區向來是講交情，因此政黨不重要，反而是地方派系主掌了候選人的勝負，但是這次的結果卻顯示，地方派系的影響力嚴重萎縮，雖然可能可以影響到縣級城市的議員候選人，但是在更高層級的民選官員方面可謂土崩瓦解。

所以一些原先認為派系整合之後，選情看好的地區，結果出來卻不是那麼一回事。

這讓許多以往不太可能出來參選的人，如今摩拳擦掌躍躍欲試，例如六四民運中聲名大噪、如今定居台灣的吾爾開希，他現在「很慎重地考慮」參選台中市市長當選人林佳龍遺留下來的立委席位。

而在今年初因為「太陽花學運」一炮而紅的陳為廷也凖備競選國民黨立委許耀昌當選苗栗縣長之後所空出的苗栗第二選區席位。

立委補選

吾爾開希認為，在目前的氛圍之下，他雖然不見得有百分之百的勝算，但是絕對能夠超過選情低迷、民意支持度探底的國民黨候選人，也就是說，雖然不見得能贏得過民進黨推出的候選人，但是絕對能贏過國民黨推出的任何候選人。

現在還是在學學生的陳為廷宣佈參選，許多他的支持者表示擔心他會受到傷害，但是陳為廷說他參選的理由就是要「改變家鄉」，而苗栗第二選區向來就是被看成是以派系為主的地區，挑戰傳統的意味濃厚。

分析人士向BBC中文網表示，不論是吾爾開希或者是陳為廷，他們的參選不能說是「分一杯羹」，應該分別看待，吾爾開希主打的很可能會是要國民黨重新檢視現在的兩岸政策，而陳為廷則是採取比民進黨激進的路線。

他們能否當選?答案都不是絕對有勝算的，吾爾開希除了六四之外，其他方面如何代表台中市民的利益？陳為廷參選的選區，選民年齡較大、上網率偏低、這次國民黨還拿下了五成多的選票，太陽花學運模式能否成功地複製？

整個台灣政治圈的氛圍，如今似乎都是針對國民黨的兩岸政策，尤其是馬英九政府強調還要繼續推動當初點燃「太陽花學運」的《兩岸服貿條例》，分析人士認為，吾爾開希和陳為廷應該都是會針對馬政府的兩岸政策和馬政府的「無感執政」。

多位台灣電視台政論節目的名嘴們說，在九合一選舉中受到歷史性慘敗的國民黨，現在不但面對了黨主席選舉、還有就是如何在社會氣氛不利於己的時候，不在二月初的立委補選中再次慘敗。

（責編：李莉）

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