李克強訪問哈薩克斯坦 簽署巨額合作協議

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中國總理李克強周日（12月14日）抵達哈薩克斯坦，開始正式訪問。

哈薩克斯坦媒體引述李克強在會晤哈薩克斯坦總理馬西莫夫後表示，雙方簽署了數項重要協議，總值140億美元。而李克強出發前中國媒體報道也預計，雙方合作協議金額將超過100億美元。

李克強此行還將前往塞爾維亞，將是28年來首次訪問塞爾維亞的中國總理。

另外，李克強還將前往泰國，出席大湄公河次區域經濟合作第五次領導人會議。

李克強在出訪哈薩克斯坦之前，在該國媒體上發表署名文章，強調中哈兩國之間的「親切感」。

李克強在文章中稱讚哈薩克斯坦是中國在中亞地區最大的友好鄰邦，兩國民眾的交流往來可以上溯到兩千多年前的「絲綢之路」。而現在「兩國領導人像走親戚一樣常來常往，雙邊關係中不存在任何懸而未決的政治問題」

哈薩克斯坦已成為中國在獨聯體地區第二大貿易伙伴和歐亞大陸第一大投資對象國，中國也是哈薩克斯坦第二大貿易伙伴和最大出口市場。

李克強表示，中國願同哈方一道,以共建「絲綢之路經濟帶」為契機，實現兩國宏觀經濟的深層對接，重點從鞏固能源戰略合作、加快互聯互通建設、加強本幣結算合作、密切地方交往和民間交流入手，加快雙邊貿易的結構性調整。

李克強訪問哈薩克斯坦的第一天，中國人民銀行與哈薩克斯坦國家銀行在阿斯塔納續簽了雙邊本幣互換協議，同時簽訂了新的雙邊本幣結算與支付協議。

雙邊本幣結算與支付協議簽訂後，中哈本幣結算從邊境貿易擴大到一般貿易。兩國經濟活動主體可自行決定用自由兌換貨幣、人民幣和哈薩克堅戈進行商品和服務的結算與支付。

（撰稿/責編：羅玲）