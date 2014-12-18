呼格吉勒圖案：當年偵辦人被批捕

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中國媒體報道，內蒙法院重新審理1996年呼格吉勒圖姦殺案後，當年偵辦此案的負責人、現任呼和浩特市公安局副局長馮志明被逮捕。

上個月，內蒙古自治區高級法院宣佈，呼格吉勒圖姦殺案進入立案再審程序。

本月早些時候，內蒙檢察院成立調查組，對檢察系統造成呼格吉勒圖錯案負有責任的人員展開調查。

現在擔任呼和浩特市公安局分管治安、信訪等工作的副局長馮志明，時任新城區公安分局副局長，是當年「呼格案」的專案組組長。

調查批捕

《新華社》 周四（12月18日）報道說，馮志明已經於周三下午被內蒙古自治區人民檢察院帶走接受調查。

報道說，馮志明因涉嫌玩忽職守、刑訊逼供、受賄等罪名，被內蒙古檢察機關批捕。

此前有報道說，馮志明上個月就以「身體不適」為由請假，至今已經將近一個月未公開露面。

期間，馮志明的工作用槍被要求按照警務規定上交入庫。

錯案

1996年4月9日，內蒙古自治區呼和浩特市毛紡廠年僅18歲的職工呼格吉勒圖被認定為一起姦殺案兇手。

時值中國第二次「嚴打」，法院在案發後61天內完成一審和終審，並對呼格吉勒圖執行死刑。

2005年，內蒙古系列強姦殺人案兇手趙志紅落網後供認是呼格吉勒圖案真兇，引起各界要求重審。

11月20日內蒙古高院宣佈呼格案進入再審程序，12月15日內蒙古高院下達呼格案再審判決，改判呼格無罪。

（撰稿：友義 責編：董樂）

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讀者反饋

當時嚴打也沒有辦法，為了政績很多冤案就此發生，現在冤案能翻案就算很好了。但一下子要查處責任人員還是比較難的，畢竟涉及的利益層面比較大。。。

天曉, 中華人民共和國

令人噁心的是趙志紅2005就承認自己是真兇了，可是到今天才重審！黑啊！一層一層的黑！那些阻止重審的人也應該追究責任。

London, J, London

什麼時候都要站在公義跟善良的立場，什麼時候為了滿足：嚴打，完成上級任務等主觀的形式，就會帶來不公甚至草菅人命的問題，操作者當年可以得到各種榮譽，但有什麼事情可以逃出老天的眼睛？

不能把利益、職位放在第一位，什麼時候忽略正義跟良善，什麼時候就會自害己命

Philips,

不抓冤案的製造者，冤案就會越來越多！

l, Baoji Shaanxi