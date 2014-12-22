柯文哲質疑「九二共識」 台官方強調存在

圖片版權 AP Image caption 候任台北市長柯文哲: 「九二共識」是一個「沒有共識的共識」，也即是「我們之間沒有共識，叫做『九二共識』」。

候任台北市長柯文哲周一（22日）公開表示，「九二共識」是沒有共識的共識，而台灣陸委會則馬上回應說，這是客觀存在的事實。

在十一月底舉行的「九合一」選舉中擊敗國民黨候選人連勝文當選台北市長的柯文哲，周一在接受台灣中央社專訪時指出，他不知道「九二共識」的實質內容，就算知道，也也懷疑一個22年前的東西是否能作為今天兩岸交流的基礎，並質疑現今仍死守「九二共識」，到底有多大意義。

所謂「九二共識」指的是在1992年10月，台灣負責兩岸交流的非官方組織「海峽交流基金會（簡稱：海基會）」與中國大陸方面的相關非官方組織「海峽兩岸關係協會（簡稱：海協會）」在香港就「一個中國」的表述問題舉行會談，雖然雙方在會上未能就此問題達成任何協議，但事後雙方繼續通過書信和郵件繼續溝通。北京方面隨後聲稱雙方已達成「兩岸均堅持一個中國原則」的共識，而台灣也稱雙方的共識是「一個中國各自以口頭表述」，並簡稱為「一個中國，各自表述」，而後來這就被稱作是「九二共識」。

「沒有共識的共識」

不過，柯文哲則認為，「九二共識」是一個「沒有共識的共識」，也即是「我們之間沒有共識，叫做『九二共識』」。

柯文哲還表示，兩岸應在現行狀況下尋求新的共識，而且與其講共識，不如講價值，因此他提出「四個互相」，即「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作」。

而在柯文哲發表有關言論後的當天晚上，台灣行政院大陸事務委員會（簡稱：陸委會）就發表聲明表示，「九二共識」是客觀存在的事實，也是兩岸制度化協商與往來互動的關鍵。

「彰顯中華民國存在」

台灣陸委會強調，「『九二共識』彰顯了中華民國存在的事實，這是我們大陸政策的重要原則」。

陸委會的聲明還指出，自2008年以來，兩岸以「九二共識」為基礎恢復制度化協商，簽署了21項協議，為許多攸關民生的重大議題覓得解決之道，維護並保障兩岸人民權益福祉。

至於中國大陸方面也多次強調「九二共識」是兩岸關係和平發展的「政治基礎」。而國台辦發言人范麗青日前也明確表示，兩岸之間的任何交往必須建立在堅持「九二共識」的基礎上。

（撰稿：李文/責編：橫路）