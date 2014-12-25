內蒙古異議人士哈達將起訴政府非法關押

圖片版權 BOXUN Image caption 哈達（左）2010年12月同妻子和兒子在中國一個未知的地點會面。（博訊圖片）

中國被關押時間最久的異議人士之——哈達的妻子和兒子說，他將起訴政府過去4年非法關押並導致其嚴重的精神問題。

蒙古族的異議人士哈達過去20年大部分時間在身陷囹圄，最近4年則被關在非法的「黑監獄」裏，他表示在關押中受到了折磨，獲釋後仍受到威脅。

哈達1996年因爭取蒙古族組織更多權益的「南蒙古民主聯盟」，被判「分裂國家罪」和間諜罪等罪名，判刑15年，而近日才被釋放。

哈達的妻子新娜在呼和浩特接受路透社的電話採訪表示，他們起訴政府的重點不僅是過去四年的「非法關押」問題，還包括她被控非法經營罪，以及他們的兒子威勒斯被控「非法持有毒品罪」，他們一家人否認上述各種指控。

但新娜說，哈達首先需要時間適應監獄外面的生活。

新娜表示，哈達患有典型的斯德哥爾摩症。這種病症指被拘押者對於加害者產生同情感。

哈達本人也通過電話和路透社記者進行了簡單交談，表示自己健康狀況很差，「對社會一無所知」。

哈達和新娜的兒子威勒斯說，他的父親在「黑監獄」裏一直遭受單獨關押，關押者故意讓哈達大量飲酒。而哈達在被關押的19年裏幾乎沒機會使用母語蒙古語進行交談。「他什麼人也不想見，試圖逃避一切。他在監獄裏受到恐嚇。」

路透社也試圖採訪內蒙古政府方面，但沒有得到回應。

新娜也表示他們一家也陷入經濟困難，這可能影響他們起訴的計劃。但她受到近期內蒙古法院推翻1996年呼格吉勒圖殺人冤案的鼓舞，希望通過法律手段申冤。

過去幾十年來，因為大批漢族移民湧入內蒙古地區，蒙古族在家鄉成為少數族群。按照官方數字，在內蒙古近2400萬的人口中蒙古族僅佔不到五分之一。

（編譯：立行/責編：路西）