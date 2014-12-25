中國聖誕節在消費氣氛下出現反對聲音

圖片版權 Reuters Image caption 聖誕節當天，北京一家商場外的保安身穿聖誕老人服裝在馬路上幫助疏導交通。

2014年的聖誕節，不少中國人仍像近年一樣借此西方節日進行慶祝和消費，但一些地方出現來自官方或民間的「反對過聖誕」的聲音和舉措。

據多家中國媒體報道，平安夜的北京遭遇大規模馬路擁堵。北京市交通委在12月24日就發佈了出行安全提示，指首都將在這一周迎來12月「最堵周」，其中平安夜當天的交通晚高峰時段提前至當天15時。

在這座近年已經以「堵車」而聞名的大城市，這一天的晚高峰時段比平常提前了兩個小時。新浪、騰訊、環球網等多家中國大陸新聞門戶網站均發佈當晚的照片，指長安街因大堵車而變成「停車場」；王府井大街、世貿天階、三里屯等等繁華商業區、酒吧街以及部分教堂周邊的路段都遭遇擁堵。

人民網指，各類商家借此展開「聖誕式銷售」，特別提到了街頭賣水果的小商販也以聖誕節為賣點推出「平安果」，將經過包裝和賦予祝福意涵的蘋果以高於平常價三分之二的價格出售。

「聖誕節在西方本身是一種宗教節日，不過來到中國之後這種文化意涵似乎變淺了，大家更在意它形式上的『熱鬧氣氛』」，《人民日報海外版》引述上海大學社會學教授顧俊的觀點說，當下中國實際上進入了「消費狂歡」的階段，無論是「雙十一」、「雙十二」還是聖誕節、跨年夜都是一個消費的契機。

「平安果」可能是中國市場將聖誕營銷「中國化」的一個小側面，但中國似乎並不希望這個西方節日除了消費以外的更深層意義在這裏廣泛傳播。

打壓教徒

今年8月初在上海舉行的基督教「兩會」上，中國國家宗教事務局局長王作安表示要「建設中國特色的神學思想」，基督教「既要立足《聖經》的基本信仰，又要適應中國國情，融合中國文化」。

但實際上，中國有些地方更進了一步。

在中國溫州，當地官員早在今年7月開始就動用警力，以違章為由將當地多家教堂中的十字架強行移除。

據美聯社報道，聖誕節前兩天，當地基督教徒用金屬材料自製了十字架掛上教堂，不到一小時即又被官員拆除。

「他們一直盯得我們很緊，我們沒有任何辦法」，美聯引述一名不願公開姓名的教堂工作人員說。

雖然沒有統一的權威數據確定中國基督教徒的人數——《人民日報》稱在2300萬至4000萬之間，也有中外獨立學者各方面研究得出結論指將近一億——但可以肯定的是這個數字正增長迅猛。

美聯社指，這意味著基督教徒人數有可能與中國共產黨黨員人數相當。

圖片版權 EPA Image caption 2014年平安夜，北京西什庫教堂內聚集了大量人群參加祈禱儀式。美聯社指，中國基督教徒人數猛增，可能與中國共產黨黨員人數相當。

抵制「應節」

中國當局在8月的會議上還指出，基督教信仰在中國必須排除外部勢力的影響和滲透。

據《溫州晚報》報道，溫州各級院校乃至幼兒院的領導均在聖誕節前收到市教育局的通知，要求「不在校園內舉行任何與聖誕有關的活動」。全浙江省近一半的基督教教堂都在溫州。

當地市教育局基教處工作人員告訴《溫州晚報》說：「以往我們就已經在對聖誕節這類的洋節日進行引導，今年是第一次發出更明確的通知。」

該通知被傳播到網上之後，有一些評論表示歡迎：「贊同！很多人自己傳統節日都過不好，還過什麼洋節？」同時，也有人提出疑問：「這是真的嗎？聖誕節要被趕出學校了。」

該工作人員表示，這些舉措的目的是希望學校更重視中國傳統節日而不是一味推崇西方節日，但又強調對西方節日不是「一味打壓」。

而在西安，一所高校學生則在平安夜被強制要求觀看中國傳統文化宣傳片。

據《新京報》報道，西北大學現代學院在平安夜組織學生觀看孔子等各類中華傳統文化宣傳片，由教室把守教室門口，不能擅自離開，並聲稱會處分過聖誕節的學生。

《新京報》還轉載網友發佈的圖片，指校園內掛起了橫幅，展示「爭做華夏優秀兒女，反對媚俗西方洋節」、「抵禦西方文化擴張」等字句。

在湖南長沙，一所高校學生則在平安夜當日白天在長沙太平街舉行聖誕活動的現場，身穿漢服、手舉「抵制聖誕，中國人不過外國節」的標語，呼籲回歸中國傳統節日。

似乎特別針對消費文化的標語還提到：「別被一個蘋果收買。」

在《人民日報》官方網站中文版主站，12月25日當天以「聖誕」為關鍵詞搜索，首頁顯示的是2003年的文章，且沒有直接與此節日相關的報道或評論。

（撰文：列爾 責編：葉靖斯）