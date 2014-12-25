「佔中」過後香港民眾平安夜再「購物」示威

圖片版權 EPA Image caption 示威者戴起聖誕帽、舉起黃色雨傘，在銅鑼灣遊行。

香港平安夜再有民眾湧至曾經是「佔領中環」行動抗議地點的旺角和銅鑼灣聚集，呼喊爭取「真普選」口號，期間與警察推搡。

數以百計群眾分別在旺角西洋菜南街和銅鑼灣軒尼詩道聚集、流竄，一些人聲稱要進行聖誕報佳音活動。警方舉旗警告群眾在參與非法集結，並逮捕12名示威者。

群眾直到星期四（12月25日）凌晨才陸續解散。中共《人民日報海外版》刊文批評，「『佔中』剩下的部分『港鬧』，還是鐵了心要在這個日子裏給大多數港人添堵」。

香港行政長官梁振英星期四出發到北京述職時稱，他將向中國中央領導人交代香港政制發展情況，但強調落實普選「一定要合乎《基本法》和其他有關的法律」。

梁振英在香港國際機場出發前對媒體記者說：「由現在的選舉委員會改變到一人一票的普選，是有手續的，包括甚麼呢？三分之二立法會議員的通過、行政長官的同意，以及人大常委會的批准。」

「根據《基本法》的規定和人大常委會決定，我同意和人大常委會的批准，這個是不成問題的，最重要的是看我們是否可以取得三分之二或者更多立法會議員的通過，這個工作我們會繼續去做。」

圖片版權 RTHK Image caption 上百民眾在旺角西洋菜南街與亞皆老街交界聚集，警方要求他們離開。（香港電台圖片）

圖片版權 EPA Image caption 警方逮捕了多名示威者。

圖片版權 AFP Image caption 一些市民響應學生團體號召，舉起「我要真普選」標語遊行到金鐘政府總部。

「『佔中』失敗不甘心」

自旺角佔領區於11月26日被清場以來，該區多次出現流竄式示威，警方與抗議民眾 曾多次發生衝突。

到旺角參與星期三平安夜示威的群眾據稱是響應網上號召而來。他們叫喊「我要真普選」、「梁振英下台」等口號，一些人在星期四凌晨時分衝出彌敦道，警員趕到時馬上返回人行道。

銅鑼灣的示威者首先在崇光百貨公司門外原佔領區旁邊聚集，有些以緩慢步速過馬路，也有人戴起聖誕帽，唱被改編成抗議歌曲的基督教詩歌。

另一方，尖沙咀海旁一帶依照慣例通宵封閉多數道路，讓市民觀賞維多利亞港兩岸的聖誕燈飾。少量示威者到天星碼頭一帶派發抗議氣球。

圖片版權 EPA Image caption 在銅鑼灣，警方舉起警告旗稱示威者在非法集結，要求他們解散。

圖片版權 EPA Image caption 一些示威者自稱在「報佳音」，與要求他們解散的警員理論。

圖片版權 EPA Image caption 《人民日報海外版》點名人民力量成員「快必」譚得志（右）等鼓動流竄抗議。

香港警務處星期五早上發表聲明，譴責示威者「滋擾」，其行為「罔顧他人安全，嚴重破壞公共秩序」。

聲明說：「警方曾多次在現場作出勸喻及展示警告橫額，希望他們盡快離開，但他們拒絕聽從。警方在別無選擇的情況下，採取果斷行動，施放胡椒噴劑及使用警棍，以最低武力制止該等違法行為，並驅趕及拘捕有關人士。」

「警方在旺角一帶共拘捕10男兩女，年齡介乎13至43歲，分別涉嫌『襲警』、『阻礙警務人員執行職務』、『在公眾地方行為不檢』、『刑事毀壞』及『未能出示身份證明文件』。行動中，有兩名警務人員受傷。」

《人民日報海外版》星期四的文章稱：「之前反對派團體就不甘心『佔中』失敗，假借『鳩嗚』（購物）、『流動音樂會』、『報佳音』等名義，揚言要在金鐘、旺角和銅鑼灣三個『佔領區』重現『佔領』場面。為避免產生混亂，銅鑼灣時代廣場和尖沙咀海港城今年都取消了節日倒數活動。」

文章點名批評泛民主派政團人民力量成員，電台節目主持人「快必」譚得志等在幕後鼓動這些抗議，又提及1981年發生的中環平安夜騷亂。

文章稱：「有犯罪學者分析，當年的平安夜騷亂，是一些覺得自己沒有出路的青少年，以砸破中區名店櫥窗發洩不滿。今天社會不但出現類似氣氛，還受到違法爭取民主無錯的意識影響，又有人預先鼓吹，再有早前『佔中』和『鳩嗚』的『實戰』經驗，為聖誕平安夜，投下了不安的陰影。」

「像澳門學乖」？

香港「佔中」發生前後，親北京陣營曾多次稱政府應汲取教訓，盡快重啟《基本法》第23條所規定的國家安全立法。

香港「佔中」清場後不久，澳門在20日慶祝治權移交15週年。曾任中國國務院港澳事務辦公室副主任的全國港澳研究會會長陳佐洱 接受香港媒體專訪時就說，同樣有「23條立法」的規定，澳門卻走在香港前頭，先行完成國安立法。

香港《蘋果日報》星期四的社論說：「北京當權者揚澳貶港當然有他們的圖謀及計算，他們大概希望香港逐步變成澳門那樣，事事順從北京的旨意，時時『聽教聽話』。可對絕大部份香港市民來說，對「一國兩制」方針政策來說，澳門模式既不可取也沒有好處，帶來的只會是停滯、倒退甚至災難。」

社論續說：「從政治上看，澳門似乎風平浪靜，沒有誰高喊崔世安下台，沒有『雨傘運動』，也沒有大批市民上街爭取真普選。但實際上社會矛盾相當嚴峻，前一陣子就有過萬市民上街反對澳門政府為官員權貴提出的『替補方案』（高官離職補償法案），震動整個澳門。」

「面對京官想把香港『澳門化』的企圖及壓力，面對中國要把香港『馴服』的高壓態度，我們除了在口頭上說不外，更需要從政治上、經濟上強化香港的獨特地位及優勢，防止香港淪落為另一個澳門！」

圖片版權 AFP Image caption 中國國家主席到澳門出席特區成立15週年慶典時也有市民遊行要求實現普選。

（撰稿／責編：葉靖斯）